Coágulos sanguíneos acabaron con carrera de Chris Bosh. Su nuevo libro es parte de la curación | Opinión

Chris Bosh necesitó más de dos años para encontrar algo parecido a la paz interior con la forma en que su amor y medio de vida –el baloncesto– le fue arrebatado tan repentinamente en 2016.

Estaba en su mejor momento y en plena forma con el Miami Heat cuando se le detectaron coágulos sanguíneos. Era un 11 veces All-Star de la NBA que estaba lejos de terminar, pensaba, con una carrera que llevaría al Heat a retirar su jersey número 1 y a su ingreso esta primavera en el Salón de la Fama del basquetbol Naismith Memorial.

Pero entonces se acabó. En un instante.

“Fue duro superarlo. Extremadamente duro”, dijo en una conversación para el podcast The Greg Cote Show, divulgado el lunes. “Me llevó años. Dos años y pico para seguir adelante. Me sentí engañado, despreciado, como si el mundo estuviera en mi contra, ‘¿Por qué yo?’ Sentí esas emociones. Las sentí todas. No me voy a andar con rodeos. Pensé que ganar un campeonato era lo más difícil que había hecho en mi vida. No. No jugar al baloncesto y desenchufarme, eso fue lo más duro por mucho”.

Bosh no podía, no quería, dejarlo ir al principio. Pasó meses intentando volver a la cancha, viendo a especialistas.

“Sentí que ese equipo era lo suficientemente bueno como para competir por un campeonato [en 2017]. Estaba muy emocionado. Sentí que si podemos tener éxito sin Bron [LeBron James], oooh eso hará mucho por mi carrera. Así que no dejamos ni una piedra sin remover [para intentar volver a jugar]. Lo intentamos hasta que me cansé de ello. Tuve que seguir adelante”.

El vínculo y la camaradería en los cuatro años de la era de los Big 3 es algo que Bosh guarda como una reliquia familiar.

Recuerda el momento en que ese vínculo se sintió más fuerte. Fue la noche antes del séptimo partido de las finales de la Eastern Conference de 2013 contra Indiana, un partido que Miami ganaría.

“Estaba luchando en los playoffs durante años consecutivos”, dice. “Estábamos en una pelea de perros con Indiana. Antes del séptimo partido, en Miami, vinieron todos los compañeros y las esposas. Todos vinieron a pasar el rato, a cenar. Todos me dieron ánimos. ‘Oye, tío, creemos en ti’. Ese fue el momento en el que fue lo mejor que se puede hacer. No se trataba de baloncesto. No había cámaras ni nada. Eran solo amigos tratando de sacar lo mejor de cada uno. Era el mejor equipo de la historia. Un buen periodo estaba a un momento de distancia. Los chicos eran divertidísimos. Nos encantaba gastar bromas y hablar entre nosotros”.

Al igual que ocurre con la pérdida de un ser querido, cuando Bosh perdió el baloncesto hubo un duelo en el camino de la curación.

Parte de esa curación es un nuevo libro, “Letters to a Young Athlete” (Cartas a un joven atleta), que Bosh ha estado escribiendo en los dos últimos años y que salió a la venta el 1ro de junio. El autor, por primera vez, dice que el ejercicio es catártico. El libro comparte las lecciones de la vida a los jóvenes atletas aspirantes, pero tiene un aire autobiográfico.

Trata de cómo un chico de Texas cuyo primer empleo fue en un Blockbuster Video creció hasta convertirse en medallista de oro olímpico, bicampeón con el Heat de la era Big 3 y padre de cinco hijos pequeños de 3 a 8 años con su esposa Adrienne, quienes viven ahora todos en Austin.

Bosh tiene ahora 37 años. Su juego –hombre grande que puede lanzar triples– habría envejecido bien en la NBA moderna. Ahora puede hablar de eso con riendo, sin lamentarlo.

“Estaría [todavía] jugando, seguro”, dijo, si no fuera por el destino que lo detuvo en seco. “Tal vez pudiera sacar un par de años más. Estar allí y disparar. Pero al final tuve que superarlo. El tiempo me ayudó a superarlo. Mi mujer, mis hijos. No puedes pensar en esas cosas cuando estás preparando los almuerzos para las clases de mañana”.

El hecho de que su carrera se detuviera en contra de su voluntad hizo que Bosh se diera cuenta por primera vez de la parte de su vida que había consumido su deporte.

“No sabía cuánto tiempo le dedicaba al baloncesto. Es lo único que hacía. Entonces, no había pesas, ni películas, ni rodajes. Incluso [el horario de] las siestas: todo era para el baloncesto. Era todo un mundo”.

Hubo un enorme vacío cuando ese mundo dejó de girar.

“Cuando tuve mi susto con los coágulos de sangre me dije: ‘Chico, ¿qué más me gusta?’ Quería aprender a hacer otras cosas”.

La música fue una respuesta. Ahora Bosh toca la guitarra y está aprendiendo a tocar el bajo. Él y “mi hermano del sur de la Florida”, el músico de Miami Rico Love, han sacado un nuevo single llamado “Different Kind Of Beautiful”.

“La mayoría de mis amigos son músicos ahora. Es una locura”, dice Bosh. “Le dediqué el tiempo suficiente como para que [me escucharan] y se quedaran con cara de: ‘¡Oye, eso está muy bien! Pensé que iba a ser una basura’. Así es como suele ocurrir con los atletas que intentan hacer música. Me encanta ver la cara de la gente, que me mira porque la música es decente. Yo digo, ‘¡tranquilos, no es una locura!’”

Al igual que la música, la escritura también fue una salida natural para ayudar a llenar ese vacío. Ha sido un lector voraz toda su vida. Y el hecho de tener sus propios hijos, y la experiencia de la paternidad, hizo que “Cartas a un joven atleta” fuera un primer libro natural.

“Se siente bien tener una meta y estar trabajando hacia algo de nuevo”, dijo sobre el proceso de dar a luz un libro. “Definitivamente ha sido una gran experiencia poder intentar encontrar mi camino después del baloncesto. Encontrar esa otra cosa después del balón”.

Bosh vio el otro día cómo un futbolista danés en su mejor momento, Christian Eriksen, caía de bruces en el campo durante un partido tras sufrir un infarto. Hubo momentos de terror en los que parecía que podría morir en el campo, en la televisión en vivo.

La mente de Bosh retrocedió cinco años, hasta el temor del Heat y de la NBA de que los coágulos de sangre pudieran acabar con su propia vida justo en la cancha.

“Estoy seguro de que eso es lo que pensaron en el Heat todo ese tiempo. Estoy seguro de que eso es lo que pensaban Pat [Riley] y Micky [Arison]”.

Cuando Bosh reflexiona sobre todo ello ahora, todo está bien. Tiene a su familia. Su salud.

“Tuve que llegar a la conclusión de que tenía mi tiempo”, dice. “He jugado profesionalmente durante 13 años. No puedo quejarme ni un poco”.

¿En cuanto al nuevo libro y sus propios hijos? Bosh sonríe.

“Todavía no lo he hecho de lectura obligatoria para ellos”, dice. “Quizá el año que viene”.