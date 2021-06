¿Cómo serán los juegos del Heat en el FTX Arena la próxima campaña? Aquí algunas predicciones

El Miami Heat abrió la temporada pasada sin asistencia de aficionados a los partidos en casa debido a la pandemia del COVID-19 y avanzaron lo suficiente como para cerrar la temporada con un aforo de 17,000 personas para los playoffs.

¿La próxima temporada? La esperanza es que el recién rebautizado edificio del Heat, el FTX Arena, funcione desde el principio con su capacidad total de 19,600 espectadores.

“Escucha, no sé si el aforo será completo. Creo que está por verse”, dijo el presidente de operaciones comerciales del Heat, Eric Woolworth, a The Miami Herald a principios de este mes. “Ciertamente, nuestra esperanza es que volvamos a una situación de capacidad total. Creo que, salvo algún contratiempo con lo que ocurra con el virus, lo haremos”.

El Heat no fue el único equipo que aumentó el aforo en su estadio para los playoffs después de que los Centers for Disease Control and Prevention flexibilizaran algunos de sus protocolos recomendados para aquellos que están totalmente vacunados. La mayoría de los equipos que se clasificaron para la postemporada anunciaron un aumento del aforo, ya que la tasa de positividad del COVID-19 disminuyó en la mayor parte del país al aumentar las tasas de vacunación.

Woolworth señaló que la demanda de los abonados para la próxima temporada ha sido “estupenda”, a pesar de que persiste la incertidumbre sobre cómo será la experiencia de los aficionados en el FTX Arena dentro de unos meses. El Heat no da a conocer las tasas de renovación específicas.

“Ha sido uno de nuestros mejores años de renovación”, dijo Woolworth. “Creo que lo habrán visto, justo, en los playoffs. La gente está súper emocionada por volver a reunirse con la comunidad. Nosotros proporcionamos eso como nadie más puede hacerlo. Todos los conciertos que hemos puesto a la venta se han agotado en minutos. La demanda está por las nubes. Todo el mundo busca razones para volver a reunirse y hacer cosas en público”.

La NBA tiene previsto volver a su calendario tradicional de octubre a junio la próxima temporada, y los campos de entrenamiento están previstos a partir del 28 de septiembre y la temporada regular a partir del 19 de octubre.

Volver a una apariencia de normalidad la próxima temporada sería un claro avance después de que el Heat pasara el primer mes de esta última temporada sin asistencia de aficionados a los partidos en casa. El Heat permitieron por primera vez que los aficionados volvieran a entrar en el edificio a finales de enero con la ayuda de perros detectores de COVID-19 para los partidos en casa y con estrictas directrices de salud y seguridad, y luego fueron aumentando poco a poco el aforo a lo largo de la temporada hasta llegar a los 17,000 espectadores en los playoffs.

“Las normas cambiaban muy rápidamente desde la liga y aquí en la Florida”, dijo Woolworth. “Intentar seguir el ritmo era un reto increíble. Queríamos aumentar la capacidad, pero queríamos asegurarnos de que lo hacíamos de forma segura. Lo último que queríamos es que la gente se sintiera incómoda y se viera en una situación en la que no sintiera que era el momento adecuado para hacer lo que fuera que estuviéramos haciendo”.

“Así que fuimos tan agresivos como pudimos dentro de los límites de la responsabilidad. Eso es un reto. Hay que contar con todo el personal, con los abonados y con la comunidad en general. Hemos intentado comunicarnos en exceso. Intentamos que la gente supiera lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. Creo que hicimos el mejor trabajo posible dadas las circunstancias”.

¿UN PARTIDO DE LAS ESTRELLAS DE LA NBA EN MIAMI?

Miami ha acogido el fin de semana de las estrellas de la NBA solo una vez, cuando el partido de las estrellas se celebró en el Miami Arena en 1990.

Hay una razón para ello, ya que el Miami International Boat Show suele celebrarse el mismo fin de semana que el Partido de las Estrellas de la NBA, el fin de semana del Presidents’ Day. La exposición náutica suele utilizar el Miami Beach Convention Center y ocupa una buena cantidad de habitaciones de hotel en la zona.

Pero Woolworth señaló a principios de este mes que traer de nuevo el Partido de las Estrellas de la NBA a Miami en algún momento es “una posibilidad”.

“Parte de ello es tratar de encajar entre el Súper Bowl y el Boat Show”, dijo Woolworth. “Con el cambio del Súper Bowl, ahora que la NFL está pasando a una temporada más larga. No estoy seguro de lo que está pasando con el Boat Show, quizá también esté cambiando dado lo que ha sucedido. Así que estamos hablando con la liga y ya veremos. Es una posibilidad”.

Ya se han anunciado las sedes de los tres próximos Juegos de las Estrellas: Cleveland será la anfitriona en 2022, Salt Lake City en 2023 e Indianápolis en 2024.