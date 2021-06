Un vistazo a las Finales de Conferencia de la NBA que entran en su momento decisivo

Paul George (13) de los Clippers de Los Ángeles se prepara para lanzar un pase mientras Jae Crowder (99) de los Suns de Phoenix intenta bloquearlo durante el quinto partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA, el lunes 28 de junio de 2021, en Phoenix. (AP Foto/Matt York) AP

Las Finales de la NBA cada vez están más cerca, pues tan pronto como esta semana se pueden conocer los dos equipos que la disputarán tras quedar campeones en sus respectivas conferencias. De momento la lucha está muy cerrada.

La Conferencia Oeste, un poco más avanzada y el resultado favorece 3-2 a los Suns, aunque este lunes en Phoenix no pudieron rematar la faena y los Clippers se impusieron 116-102 en un gran partido con Paul George en plan superhéroe con 41 puntos, ante la ausencia de Kawhi Leonard, quien con un esguince de rodilla no ha podido jugar..

La serie regresa a Los Ángeles este miércoles 30 (9 p.m.) con el Juego 6. Los Suns de Devin Booker buscan finiquitarla y los Clippers forzar el Juego 7 el viernes 2. Todo es posible, el equipo de Los Ángeles ha levantado dos veces un 0-2 y no es de extrañar que levante un 1-3.

George tuvo a Reggie Jackson como su mejor socio, pero también tuvo el apoyo de Marcus Morris y DeMarcus Cousins. A diferencia de George, Booker solo ha encontrado compañía en Chris Paul, el lunes le faltó la del resto del equipo.

En el Este, los Bucks lideran 2-1 la serie ante los Hawks y este martes se enfrentan en el Juego 4, en Atlanta.

El equipo de Milwaukee, tras caer en su debut en estas finales, ha ganado dos juegos consecutivos apoyándose en el poderío de Giannis Antetokounmpo y en el poder de fuego de Khris Middleton.

Atlanta cayó en su primer juego en casa este domingo 113-102 en un juego en el que se lesionó su estrella Trae Young, al tropezar accidentalmente con un árbitro y doblarse el tobillo.

Young terminó renqueante el choque con 35 puntos y, aunque es duda para el encuentro de este martes, todo indica que va a jugar; eso sí, no va a estar al cien por ciento y para ganar va a precisar de más ayuda.

Un triunfo de los Bucks pondría la serie a punto de mate el jueves en Milwaukee y las apuestas le favorecen.

De modo que se vienen interesantes partidos esta semana en la NBA rumbo a las Finales, la semana que viene, donde saldrá un nuevo campeón, después los Lakers fueron eliminados en primera ronda, precisamente por los Suns.

Los Clippers, fundados en 1970, nunca han ganado un título y los Suns han ganado dos veces el banderín del Oeste, o sea que han perdido dos Finales (1976 y 1993).

Los Bucks tiene un título en 1971, al igual que que Hawks, que tienen el conquistado en 1958; de modo que hace 50 años que ninguno de estos cuatro equipos ganan en la NBA y uno de ellos lo hará sobre el 22 de julio.

Los favoritos son los Clippers y los Bucks, pero los Suns solo tienen que ganar uno y los Hawks pueden recuperarse y extender la serie si vencen este martes.

Todo esto ocurre en medio de cambios de entrenadores, de rumores de cambio por parte del Heat, en el que su centro Bam Adebayo se prepara para representar en los Juegos Olímpicos a Estados Unidos, cuyo equipo estuvo considerando fuertemente seleccionar, por encima de Kevin Love, a Duncan Robinson, quien pudiera entrar si hay alguna baja.

No está LeBron James, no está Stephen Curry, y de momento no está por lesión Kawhi Leonard, pero estas finales de playoffs siguen estando muy interesantes.