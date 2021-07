Duncan Robinson se prepara para la agencia libre. ¿Seguirá con el Heat o vestirá otro uniforme?

Con el inicio de la agencia libre en tres semanas, Duncan Robinson se prepara mentalmente para lo que se avecina.

Robinson, quien ha jugado sus primeras tres campañas en la NBA con el Heat, se convertirá en agente libre restringido en esta temporada baja.

Los equipos pueden comenzar a negociar con los agentes libres el 2 de agosto y firmarlos a partir del 6 de agosto.

“Durante un tiempo yo ni siquiera pensaba en eso. Ahora ya veremos’’, expresó Robinson cuando se le preguntó sobre su inminente llegada a la agencia libre en el podcast “The Old Man and the Three with JJ Redick and Tommy Alter’’.

“Hemos llegado a un momento de pensar las cosas más seriamente sobre lo que quiero para mi futuro”, comentó Robinson en el podcast.

Robinson se ha ganado rápidamente una reputación de ser uno de los mejores tiradores de la NBA después de pasar la mayor parte de su campaña de novato en la G League.

En las últimas dos temporadas solo Buddy Hield, de Sacramento (553), y Damian Lillard, de Portland (545), han sumado más triples que Robinson (520).

El Heat tendrá derecho a igualar cualquier oferta que Robinson reciba de otros equipos, pero se supone que Miami le ofrecerá una oferta antes de la fecha límite del 1 de agosto.

Su contribución en el tope salarial 2021-22 del Heat será modesta (alrededor de $4.7 millones), pero su salario fácilmente podría superar los $15 millones por temporada después de percibir $1.7 millones la campaña pasada.

Jugadores comparables con Robinson como el francotirador de los Nets de Brooklyn, Joe Harris, firmó por cuatro años y $75 millones y el especialista en tres puntos de los Wizards de Washington, Davis Bertans, rubricó por cinco temporadas y $80 millones como agentes libres la pasada campaña.

“El hecho de que sea agente libre restringido cambia muchas cosas en gran parte porque realmente me he sentido muy bien en el equipo de Miami”, continuó Robinson en el podcast.

“Pero la realidad es que no sé dentro de un mes cómo será. En el lugar en el que me encuentro ahora solo estoy tratando de mantener la mente abierta. Una gran parte de eso es no apegarse demasiado a ningún escenario’’.

Si bien la expectativa es que el Heat le extenderá una oferta calificada para convertirlo en un agente libre restringido y obtener el derecho a igualar las propuestas de los otros equipos, existe un escenario en el que Miami podría permitirle convertirse en un agente libre sin restricciones.

Al retirar la oferta calificada para convertir a Robinson en un agente libre sin restricciones, el Heat podría reducir su límite máximo a $2.1 millones para liberar espacio adicional en el tope salarial.

Con el armador Kendrick Nunn en la misma situación que Robinson, el Heat tendría alrededor de $21 millones en espacio bajo el tope salarial si extiende las ofertas calificadas de $4.7 millones a Robinson y Nunn para convertirlos en agentes libres restringidos.

El espacio en el tope salarial de Miami aumentaría a alrededor de $26 millones si, en cambio, opta por retirar esas ofertas calificadas para permitir que ambos se conviertan en agentes libres sin restricciones y reducir su límite máximo a $2.1 millones.

“Creo que en el momento en que te obsesionas con un resultado determinado, ya sea el monto del dinero o el destino, es como si empezaras a distraerte y se vuelve obsesivo”, señaló Robinson.

Robinson, de 27 años, fue el único jugador del Heat que apareció en los 72 juegos de la pasada temporada regular.

Cerró la campaña regular con el cuarto mayor número de triples en la NBA con 250 detrás de Lillard (275), Hield (282) y Stephen Curry, de Golden State (337).