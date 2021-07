Spoelstra se frota las manos con el triunfo de los nigerianos del Heat ante Team USA

El centro del Heat Bam Adebayo (13) pasa el balón con el equipo de EEUU durante el partido de exhibición contra Nigeria el sábado 10 de julio de 2021 en Las Vegas. AP

El jugador del Heat Bam Adebayo se prepara para competir como centro titular del equipo de Estados Unidos en la venidera Olimpiada de Tokio.

El Team USA se encuentra actualmente concentrado en Las Vegas disputando algunos partidos de preparación en el Michelob ULTRA Arena, lo interesante es que estos no le han ido todo lo bien que se esperaba.

Y es aunque se traten de juegos para estirar los músculos y entrar en ritmo, nadie se pudo imaginar que perdieran 90-87 su primer juego contra Nigeria.

Lo curioso de este partido es que en la selección nigeriana habían tres integrantes del Heat de Miami que fueron clave en la victoria. Precious Achiuwa, KZ Okpala y Gabe Vicent, quien fue el mejor con 21 puntos, le amargaron la vida al Dream Team de Adebayo.

El quinteto de Nigeria más motivado y con una mayor energía le voltea el marcador y al final se llevó un histórico triunfo en un partido donde Achiuwa pareció el mejor centro de la NBA y Okpala el mejor defensor de la liga.

El entrenador Gregg Popovich se lo tomó muy mal tras caer un su cinco estelar integrado por Damian Lillard (PG), Bradley Beal (SG), Kevin Durant (SF), Jayson Tatum (PF) y Bam Adebayo (C).

“De ningún modo, estoy encantado con la derrota”, aseguró Popovich. “No significa nada si no aprendemos de ella, pero puede ser la cosa más importante en este torneo para nosotros, aprender lecciones de esto”.

Pero parece que no porque en el segundo choque EEUU volvió a perder, esta vez por una mayor diferencia ante Australia 91-83 y eso que no jugó Bem Simmons, su mejor jugador, pero no hizo falta, Patty Mills y Joe Ingles los hicieron trizas.

A la tercera fue la vencida y los muchachos de Popovich, con cierto sentido de urgencia, se impusieron con comodidad a Argentina 108-80.

Este 16 de julio se vuelven a medir a Australia y el 18 de julio cierran los juegos de preparación ante España.

EEUU disputará la fase de grupos de los Juegos Olímpicos en el Grupo A, donde se encuentran Irán, República Checa y Francia, que no tiene mal equipo con varios de sus jugadores destacando en la NBA.

Las derrotas del Dream Team no son más que un aviso contra el exceso de confianza. Si pensaron que bastaba con los nombres propios para ganar se equivocaron, pues ya no hay esas enormes diferencias y ya no se puede jugar a medio gas.

En medio de esto está el entrenador del Heat Erik Spoelstra frotándose las manos. Primero por la experiencia que está tomando Adebayo, segundo porque tuvo allí con él a Tyler Herro con el Equipo Selecto jugando contra el Team USA del 6-9 de julio y tercero por el crecimiento de sus “nigerianos”.

“Creo que para él es un gran impulso de confianza. Es una gran experiencia, una gran experiencia competitiva para él”, dijo Spoelstra. “Basta incluso el tiempo de práctica que tuvo para aprender terminología diferente. Usamos una terminología similar a la del equipo principal, diferente a la que Tyler usaba con nosotros”.

Spoelstra no puede ocultar siu satisfacción tras ver el vuelo de Adebayo y Herro,pero sobre todo el de Vicent, Achiuwa y Okpala.