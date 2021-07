NBA: Middlenton y Antetokounmpo rescatan a los Bucks igualando las Finales ante Suns

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks (34), bloquea al centro de los Sunns Deandre Ayton (22) en el Juego 4 de las Finales de la NBA en Milwaukee, el 14 de julio de 2021. AP

Tan pronto como los Suns pusieron 2-0 a su favor las Finales muchos se lanzaron a pronosticar que la serie se decantaría a su favor y punto estuvieron de haber ganado el juego de este miércoles 14 de julio en Milwaukee, pero nada de eso.

Con la serie 2-1, después de que los Bucks ganaran el Juego 3, y con el marcador favorable 82-76 llegó el equipo de Phoenix este miércoles al último cuarto del cuarto encuentro. Pero entonces se le aparecieron dos monstruos como Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton y con ellos llegaron las penas.

Middleton anotó 10 puntos seguidos en los últimos 2:07 para llegar a 40 y darle a los Bucks el triunfo 109-103, en el que Antetokounmpo contribuyó con 26 puntos, 14 rebotes y un increíble bloqueo a 74 segundos del final sobre el centro de Phoenix Deandre Ayton rompiendo un alley-oop, frustrando un empate.

No fue una remontada inmediata, sino que Milwaukee tuvo que luchar con todo para que los Suns no se escaparan y no fue hasta los 3:08’, que con un triple de Pat Connaughton los Bucks le dieron por fin la vuelta al marcador 97-95. Phoenix retomó el mando 99-97, pero en eso apareció Middleton para liquidar el encuentro, llevando a ganar el parcial 33-21.

Un 3-1 hubiese puesto la serie a punto de mate, pero ahora regresan a Phoenix con un 2-2 que indica que todo está sumamente igualado. Según lo visto las aficiones están volviendo a ser decisivas porque ambos han ganado sus juegos en casa, lo cual indica que los Suns con dos de los tres juegos en casa podrían tener ventaja.

La milagrosa recuperación de Antetokounmpo, unido al sentido de urgencia fue clave, pero nada hubiese sucedido sin la buena puntería mostrada por Middleton en el momento clave, un partido cuya tónica durante los 48 minutos fue la igualdad..

También contribuyó la frustración de algunos jugadores clave de Phoenix como el armador Chris Paul, quien perdió un balón por quinta ocasión en un momento clave y solo aportó 10 puntos. Mientras Devin Booker a pesar de los problemas de falta terminaba con 42 puntos.

También destacaron por Milwaukee Brook López con 14 puntos y Jrue Holiday con 13, además de una gran labor defensiva sobre Paul.

Y es que lo mejor de los Bucks fue su defensa, provocando 17 pérdidas del balón a su rival, mientras ellos solo cometían cinco errores.

Lo mejor es lo candente que se han puesto las Finales, después de que los Bucks hayan recuperado completamente a Antetokounmpo para la causa, pero aún así resulta aventurado lanzar un pronóstico sobre quién se llevará el título.

El Juego 5 de las Finales entre Bucks y Suns está programado para este sábado 17 de julio (9 p.m. TV: abc) en la Phoenix Suns Arena.