¿Realmente qué necesita el Heat para ser un candidato al título la próxima temporada?

El jugador del Thunder Luguentz Dort (5) trata de anotar ante la marca de Tyler Herro (14), Duncan Robinson (55) y Jimmy Butler (22) el 4 de enero de 2021 en Miami. ctrainor@miamiherald.com

Mientras los Bucks celebran, el Heat se prepara para la próxima temporada, al menos desde la oficina, con varios frentes abiertos. La idea es reforzar al equipo de modo que no solo sea competitivo y alcance los playoffs, sino para ser uno de los candidatos al título de la NBA.

Ahora mismo tiene por delante en su misma conferencia a los Nets, a los Sixers, a los Hawks y por supuesto a los Bucks y en el Oeste a otros tantos, pero eso puede cambiar si consigue una súper estrella de la talla de los delanteros Kawhi Leonard o DeMar DeRozan, además de Kyle Lowry.

De modo que esta sería la prioridad de Pat Riley, pero no la única. Igual tiene que traer un delantero de poder que pueda hacer las veces de centro y para ello se pinta solo el Richaun Holmes, quien jugó las dos últimas temporada con los Kings y que ahora es agente libre; pudiendo tener en la recámara a Serge Ibaka.

El período de agencia libre comienza el 2 de agosto (3 p.m.). Los equipos pueden fichar oficialmente a los jugadores cuando la moratoria finalice el 6 de agosto (9:01 p.m.).

Será más fácil traer estos jugadores en la agencia libre, pero tampoco se puede descartar a Bradley Beal (Wizards) a través de un intercambio.

La otra papa caliente de Riley es volver a firmar a Duncan Robinson, ahora con un buen contrato, tratar de retener a Goran Dragic por menos dinero y traer de regreso a Dewayne Dedmon por el mínimo como centro suplente.

Y es que las cuentas son importantes, si algo no sale por ahí están libres otros buenos jugadores como Rudy Gay, Tim Hardaway Jr. y Spencer Dinwiddie.

Robinson, quien estuvo a punto de hacer el Team USA a los Juegos Olímpicos de Tokio es uno de los mejores francotiradores de la liga y el equipo ahora mismo está falto de un lanzador de triples de su talla. La cuestión es que ahora habrá que pagarle más de $15 millones por temporada y no ser escogido finalmente no resultó un problema para él..

“Ahora puedo ir a la boda de uno de mis mejores amigos”, dijo Robinson, quien tenía ese dilema. “Realmente ahora puedo asegurarme a final de mes antes entrar en la agencia libre, trabajar en mi cuerpo, trabajar en mi juego y todo ese tipo de cosas. Así que está bien”.

Por otra parte, el Heat no tiene ninguna selección para el Draft 2021, que se celebrará el próximo 29 de julio; pero eso no quiere decir que no esté atento al mismo, pues bien consigue una selección mediante un intercambio o consigue a un buen jugador que no sea “drafteado”, en lo cual es un verdadero experto.

En el draft se trajo a Bam Adebayo, ahora con el equipo de Estados Unidos en Tokio 2020, y a Tyler Herro, quien no le hace caso a los constantes rumores de cambio y continúa entrenando para tener en su tercer año la mejor temporada con el equipo de Miami.

“Terminé de escuchar todo eso, honestamente. Cada vez que no estamos jugando o incluso si estamos jugando, mi nombre aparece en algo “, dijo Herro durante una aparición en el Campamento de Verano Jr. del Heat en FTX Arena. “ Entonces es lo que es en este momento. Como dije, estoy enfocado en mejorar, hacer que este equipo mejore”.

Herro espera ganar unas libras que le ayuden a ser mejor jugador en ambos lados de la cancha.

“Haciéndome más fuerte, puedo llegar a mis lugares más fácilmente y ser capaz de defender a muchachos más grandes que yo”, comentó Herro. “Quiero ser tan grande como el resto de los veteranos de la liga. Así que creo que el solo aumento de peso me ayudará enormemente en ambos extremos”.

De modo que los aficionados del Heat, que han visto cómo celebran en Milwaukee, esperan volver a festejar en Miami y ahora están impacientes por conocer qué equipo es el que verán la próxima temporada en FTX Arena.