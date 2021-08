El Miami Heat oficializa la relación con sus nuevos jugadores y y ya tiene un equipazo

An exterior view of the FTX Arena in downtown Miami on Friday, June 4, 2021. Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava, Heat president of business operations Eric Woolworth, FTX CEO Sam Bankman-Fried, and Heat players Bam Adebayo and Udonis Haslem attended a press conference where it was formally announced that the Miami Heats new home would be called the FTX Arena in downtown Miami, Florida on Friday, June 4, 2021. mocner@miamiherald.com

El Heat comenzó este viernes 6 de enero a partir del mediodía a firmar a todos los agentes libres contratados, así como a los jugadores a los que le ofreció una extensión de su contrato, una vez terminada la moratoria de la NBA.

El primero en estampar su rúbrica fue Duncan Robinson, quien firmó por cinco años y $90 millones, después de jugar tres años con el equipo, al que llegó como jugador ‘no drafteado’ en el 2018 y demostrar que es algo más que uno de los mejores tiradores de triples de la liga.

“Creyeron en mí cuando muchos otros lugares no creyeron”, dijo Robinson. “Estoy súper, súper bendecido y me siento humilde honestamente. No puedo esperar para comenzar y poner la pelota en movimiento”. ⁣

Robinson en estas tres temporadas promedió 12.3 puntos por juego y 42.3 por ciento en triples, pero igual ha mejorado en casi todos los aspectos del juego dejando muy satisfecho al presidente del Heat Pat Riley.

“Duncan es el resumen de todos los que alguna vez soñaron con ser un gran jugador de la NBA”, comentó Riley. “Nunca había estado cerca de un jugador que trabajara tan duro, con tanta meticulosidad en lo que tenía que hacer para mejorar su juego, no solo sus tiros, sino su juego en general. Tener a Duncan de regreso es muy importante para nosotros”.

El equipo de Miami también acordó con Jimmy Butler una extensión de cuatro años y $184 millones y se espera que sea uno de los siguientes en arribar.

También firmarán, a partir de este viernes, los nuevos jugadores del Heat como el armador Kyle Lowry y los delanteros PJ Tucker y Markieff Morris.

Además de los agentes libres Victor Oladipo y Dewayne Dedmon, quienes ya vistieron la camiseta de Miami la pasada temporada; así como a Gabe Vicent y Max Struss como miembros plenos después de haber jugado la pasada temporada con un contrato de dos vías.

Solo no pasarán por FTX Arena (antiguo American Airlines Arena) Tyler Herro, KZ Okpala y Bam Adebayo, los hombres del quinteto de la Capital de Sol bajo contrato. Adebayo, con el equipo de Estados Unidos, disputará esta noche (10:30 p.m.) la medalla de oro de Tokio 2020 contra Francia.

Pese a no traer ninguna ballena, no hay duda de que Riley ha hecho un equipo competitivo para disputar el título de la NBA, reforzando principalmente su defensa, su identidad.

En el quinteto titular asoman Lowry, Robinson, Butler, Tucker y Adebayo; dejando para la segunda unidad a Oladipo, Herro, Morris y Dedmon; con Struss, Vincent y Okpala en la reserva.

Aún así quedan tres plazas que deberían ser ocupadas por novatos y veteranos, abriendo una ventana para los prospectos Omer Yurtseven y Marcus Garrett y al veterano de mil batallas Udonis Haslem, quien aún no ha anunciado su retiro para asegurar que el fuego sagrado está en buenas manos.

Por otra parte algunos de los que jugaron el Heat la pasada temporada ya tienen un nuevo destino. Andre Iguodala regresará a los Warriors con Nemanja Bjelica, Kendrick Nunn y Trevor Ariza aterrizaron en los Lakers; además de Goran Dragic y Precious Achiuwa que fueron enviados a los Raptors en la firma y cambio por Lowry.

Ahora el Heat, aunque a primera vista no lo parezca, es un equipo superior al de la pasada temporada y si sus hombres se mantienen saludables debe llegar mucho más lejos y hasta está en condiciones de disputar el título.

Por ahora el carrusel de firmas se sucederán estos días en FTX Arena, que muy pronto, ya leno de aficionados, disfrutará de este nuevo equipo de Miami.