Increíble: LeBron James se trae a Carmelo Anthony e investigan al Heat por Kyle Lowry

Kyle Lowry (izq.) y Jimmy Butler, del Team Giannis, celebran en el tercer cuarto contra el Team LeBron durante el 69 ° Juego de Estrellas de la NBA, en el United Center el 16 de febrero de 2020 en Chicago. Getty Images

La NBA anunció que está investigando al Heat por la contratación de Kyle Lowry, argumentando que pudo haber interferencia, es decir haber hablado con él para que viniera a Miami cuando todavía tenía contrato con los Raptors.

Pero eso tiene muchos matices y es algo sumamente complicado. Primero porque no es fácil probar, segundo porque siempre o casi siempre se hace. Sin ir más lejos, alguien puede afirmar que no se hizo con el Big Three del Heat.

Lo curioso es no haber mirado a los Lakers después de que LeBron, léase los Lakers, trajese a su amigo Carmelo Anthony para su equipo este verano, sin dudas un movimiento fantástico en todos los sentidos. Alguien puede afirmar que no hubo “tempering”.

Y es que el propio Carmelo lo reveló en una conversación con LeBron le pidió que viniera, aunque Anthony está encantado.

“LeBron se me acercó una vez y me dijo: ‘Oye, ahora es el momento. Te quiero. Tenemos que hacer que esto suceda’”, dijo Melo a los medios. “Sentí que ahora era este es el mejor momento. “Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Creo que da una mejor historia. Creo que al final del día la gente se olvida de que solo se trata de basquetbol”.

Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Da una mejor historia. Creo que da una mejor historia. Creo que la gente se olvida, al final del día, que se trata de baloncesto”

Melo no ha estado lejos de las críticas por su llegada, sabe que la gente habla de su edad y nivel, pero lejos de bloquearlo lo motiva para competir.

“Me gusta cuando la gente habla sobre la edad. Da una mejor historia. Creo que da una mejor historia. Creo que la gente se olvida, al final del día, que se trata de baloncesto. Tienes que saber cómo jugar baloncesto. Llegué a tener esa experiencia. Creo que eso es lo que aportamos en este momento”.

Claro que es una fantástica historia y por qué no unir a estos dos amigos, que tras llegar en el Draft 2003, junto a Dwyane Wade, su camino había marchado por carriles opuestos,cómo no ser flexibles con ellos.

Pero tampoco estricto con Lowry, que hace mucho quiere venir al Heat, y que además arribó con un movimiento de firma y cambio.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

A la llegada de Lowry, el Heat añadió a dos delanteros de poder probados como P.J. Tucker y Markieff Morris para darle solución a esa posición deficitaria.

Trajeron de vuelta a Duncan Robinson, Victor Oladipo y Dewayne Dedmon, ampliaban el contrato de Jimmy Butler y, muy importante, mantenían a Tyler Herro. Mientras Bam Adebayo, con su gran contrato, disfrutaba el proceso de conquistar la medalla de oro para Estados Unidos en Tokio 2020.

Ahora probablemente el Heat sea el equipo que más ha mejorado en la temporada baja y tal vez eso moleste a la NBA, solo tal vez, porque investigar por Lowry suena hueco.

Pues sí el Heat tiene ahora un gran equipo, en el que titulares y suplentes pueden intercambiarse sin problemas. Queda por ver si primero pueden frenar a los Bucks y luego a los Nets, para ver si están realmente el título de la NBA, por lo que los aficionados no pueden esperar a que esto comience.

Para completar el equipo solo falta que Udonis Haslem quien cumplió 41 años el 9 de junio, vuelva a firmar por un año por el mínimo de veteranos de la NBA ($2.6 millones), que dejaría a Miami en 14 jugadores rozando la línea de impuestos de jugo de $136.6 millones.