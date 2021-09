¿Tiene el Miami Heat suficiente para pelear por el título de la NBA esta temporada?

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, pide tiempo mientras Jimmy Butler (22) Duncan Robinson (55) y Bam Adebayo (13) caminan en el banco en el juego contra los Bucks el 27 de mayo de 2021 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

La temporada de la NBA está a la vuelta de la esquina, el 28 de septiembre los equipos comienzan su campo de entrenamiento y el Heat pondrá en ello un énfasis especial.

El objetivo del quinteto de Miami no es otro que discutir el título, a sabiendas que es una empresa nada fácil.

El Heat se ha reforzado con la llegada de Kyle Lowry, formando junto a Jimmy Butler y Bam Adebayo su particular Big Three y aunque no sea el de años atrás, con Dwyane Wade, Chris Bosh y LeBron James, en general sí que tiene un buen equipo para competir.

Su mejor baza será una hermética defensa, su cultura, pero con la llegada de Lowry, y de los delanteros de poder, PJ Tucker y Markieff Morris, el Heat añade un poco más de poder de fuego, principalmente de triples donde Duncan Robinson es todo un especialista.

El Heat ya tiene completo el equipo con 14 jugadores, más otros dos jóvenes valores con un contrato de dos vías y no se prevé que llene el puesto 15 para no pasarse en el impuesto de lujo, a menos que llegue alguno libre por el que valga la pena pagar.

Si bien el quinteto inicial es muy bueno con Lowry, Robinson, Butler, Tucker y Adebayo; la segunda unidad no se queda atrás con Tyler Herro, Victor Oladipo, Morris y Dewayne Dedmon.

En la reserva estarán Gabe Vicent, Max Struss, KZ Okpala, Udonis Haslen y Omer Yurtseven. Los contratos de dos vías son para Caleb Martin y Marcus Garrett.

El primero de los seis juegos de pretemporada del Heat será el 4 de octubre ante los Hawks en la renombrada FTX Arena y el primer juego de la temporada el 21 de octubre ante los Bucks, los vigentes campeones de la NBA.

No será fácil llegar a la final, ni siquiera de su conferencia donde tendrá una fuerte oposición de equipos que igualmente son candidatos al título. Ellos son los Bucks, los Nets, los Celtics, los Sixers, los Hawks y en menor medida los Hornets, los Knicks, Bulls y los Pacers.

Miami debe clasificar en los primeros puestos para los playoffs, pero le costará mucho terminar la campaña regular por encima de Milwaukee y Brooklyn; sin embargo terminar tercero sería un buen objetivo, para luego luchar con todo en los playoffs.

De momento el Heat no es el máximo favorito, pero si está en la conversación y poco a poco se irá viendo si sus opciones de título son reales.

Miami tuvo una temporada baja increíble y eso debería llevar a tener a una temporada mucho mejor que la del año pasado. Adebayo ha crecido en su juego y junto a Butler y Lowry puede liderar este Heat para alcanzar la cima de la NBA.

Lowry además de ayudar a apuntalar la ofensiva, es un probado defensor y se espera que Robinson continúe su ascenso en estos menesteres, para convertirse en el mejor de la liga en este importante aspecto. La ofensiva gana partidos, pero la defensa, gana campeonatos.

Los Bucks, con Giannis Antetokounmpo, buscarán repetir, pero perdieron a Tucker y no tienen ya la misma hambre. Los Nets, con Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, tienen mucho talento, pero su defensa es pobre y no es fácil compaginar su derroche de talento.

Los 76ers buscan cambiar a Ben Simmons, y a menos que consigan un paquete interesante, no les va a alcanzar solo con Joel Embiid. Mientras los Celtics perdieron ofensiva con la fuga de Kemba Walker y Evan Fournier a los Knicks, ya que Dennis Schroder y Josh Richardson no traen lo mismo.

Con este panorama se presenta el Heat esta temporada en su intento de regresar a los planos estelares.