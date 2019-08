Le llama gangster y quiere enfrentarlo. El hombre más malo del planeta reta al orgullo de Miami en la UFC

Nate DIAZ (d) contra Jorge Masvidal, quien no quiere ver esta pelea en la UFC

Muchos consideran a Nate Díaz el “hombre más malo del planeta’‘, un símbolo más de su carácter de tipo duro en el octágono que de alguna faja de campeón mundial, pero otro contingente de fanáticos estima que ese cinturón no oficial debería recaer en Jorge “Gamebred’‘ Masvidal.

Quizá las legiones de aficionados de la UFC vean una resolución a este tema, luego de que Díaz lanzara un reto directo al cubanoamericano minutos después de vencer a Anthony Pettis en la cartelera que tuvo lugar el sábado en Anahaim, California.

“Sé que mi hombre [Masvidall] es un gangster, pero no es un gangster de la Costa Oeste”, comentó Díaz tras vencer de manera dominante a Pettis por decisión unánime y restablecer su figura como uno de los gladiadores más importantes del circuito de Artes Marciales Mixtas.

Este combate puso fin a un alejamiento de más de dos años de un hombre que sostuvo dos tremendas peleas contra Connor McGregor y dejó una estela de controversias y noches emocionantes en el octágono.

Había mucha expectativa por ver qué clase de luchador era Díaz en una velada en la cual las buenas actuaciones abundaron como la pelea donde el brasileño Paulo Costa superó en cerrada decisión unánime al cubano Yoel Romero; y el combate ganado por Stipe Miocic para recuperar su faja pesada contra Daniel Cormier.

Díaz no decepcionó.

“La razón por la cual me alejé era porque todos [los rivales] apestaban y no había nadia para pelear’‘, reveló Díaz de su ausencia en el octágono. “Este título [de hombre más malo] lo quiero defender contra Jorge Masvidal, él tuvo una buena pelea. Todo el respeto para él, pero ya no hay gangsters en este deporte’‘.

Másvidal, una figura casi mítica por sus inicios de peleador callejero en Miami y su ascenso a las Grandes Ligas de la UFC, disfruta de un gran momento luego de su tremenda victoria contra Ben Askren.

“En un instante, estaríamos firmando’‘, expresó Masvidal, cuando le hablaron de la posibilidad de medirse a Díaz. He buscado el título durante 16 años, pero esa es una gran pelea para mí, los fanáticos, el deportes, y somos dos perros latinos uno contra el otro. Hace tiempo no vemos algo así en la UFC. Necesitamos verlo’‘.

Hijo de padre cubano y mamá peruana, Másvidal ha hecho campaña para que la UFC le conceda un combate contra McGregor o la oportunidad de retar al campeón welter Kamaru Usman, quien tiene una cita ante Colby Covington.

Pero un choque Masvidal-Díaz sería el sueño de muchos...de gangster a gangster. Costa Este vs. Costa Oeste.