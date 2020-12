Esta puerta cerrada ha fortalecido el espíritu de Yoel Romero. Lo quisieron pisotear, pero se levantará más fuerte

Primero fue el dolor y luego la sorpresa, pero el equipo de Yoel Romero ya mira al futuro con ilusión. Tras la controversial salida de la UFC, llegó el contrato de varias peleas con Bellator en forma de nuevo capítulo para continuar una carrera legendaria con puntos luminosos dos siglos.

El Soldado de Dios reanudará su trayectoria en las 205 libras, la categoría en que inició su trayectoria de guerrero profesional, aunque sus momentos más importantes llegaron en la división mediana, donde peleó varias veces por el título del mundo.

Su profesor de siempre, Pedro Lay, compartió con El Nuevo Herald, como vivieron esos momentos de transición y la clase de panorama que se abre delante del artista marcial de Pinar del Río, quien a sus 43 años sigue siendo una de las figuras más reconocidas y apreciadas en los deportes de combate.

Ha sido una semana convulsa para ustedes, la salida de la UFC...

“Ha sido chocantte. No esperábamos esto en el equipo de trabajo, que ocurriera tan de repente con un Yoel lleno de energía, que todavía tiene tanto que aportar al mundo y a esa empresa. Es una decisión que respetamos, pero no aceptamos’‘.

¿Le sorprendió el corte?

“Primero, chocaba que Yoel fuera el quinto del ranking. Sus últimas tres peleas fueron muy cuestionadas. No es que lo diga yo, sino muchos vieron ganar a Yoel. Contra Israel Adesanya, hicieron que todo el peso negativo cayera encima de Yoel. Pisotearon su imagen, cuando los dos tuvieron culpa. Al final, Yoel no corrió. ¿Entonces cómo pisoteas a Yoel?’‘.

Dicen que van a cortar muchos más.

“Pero sigue siendo Yoel el primero y el más importante. Uno de los pilares de la división. Los que vengan o están entrar, veremos si pueden hacer lo que ha hecho Yoel hasta el momento. Lo desecharon antes de tiempo, pero lo que sucede conviene’‘.

¿Qué piensa de la mudanza a Bellator?

“Los derechos no se mendigan y Yoel, como guerrero, podrá conquistar otras tierras. Esta es otra tierra, otro momento, otra puerta que se abre para seguir conquistando el corazón de los fanáticos. La gente seguirá a Yoel. Donde él vaya, irán sus seguidores’‘.

¿Por qué lo cree usted?

“Porque es el mismo de siempre. El Soldado de Dios, el hombre que conquista corazones por su humildad y su entrega. Supuestamente le hicieron un mal al sacarlo antes de tiempo a un hombre lleno de energía, con un corazón entregado, enfocado en ser campeón. Ahora buscará la corona en otro sitio’‘.

¿Cómo ve a Romero en las 205 libras?

“Ya él ha incursionado en esa categoría. En la mayoría de sus peleas, Yoel siempre ha sido el más bajito. Se ha enfrentado a hombres altos y fuertes, y ha sabido manejar la situación de la distancia y se pone incómodo. Yoel es versátil, sabe crear. Le irá bien’‘.

Imagino que Romero tiene sentimientos encontrados.

“Siempre los habrá. Yoel navega en su paz, en su burbuja de cristal. Su pensamiento lo equilibra. Cuando le cerraron la puerta, me dijo, ‘tranquilo que ya se abrirán otras’. Yoel no ha parado, sigue estoico. No deja de pensar en su legado. Está óptimas condiciones. Esta puerta cerrada ha fortalecido su espíritu. Fue duro para todos. Ni siquiera le dieron una última pelea de retiro.

Bellator opera muchas veces sobre la base de torneos, Grand Prixs.

“Creo que se torna más interesante. En la UFC ya no se están concretando los mejores contra los mejores. Se cazan las peleas. La última potencial pelea de Yoel era con el numero 10. ¿Por qué si todavía tenía dos por delante que no habían peleado contra él? ¿Qué ganaba Yoel con el 10 o qué perdíamos con el 10. Más que ganar, perdíamos. Pero no hay mal que por bien no venga. Hay Yoel Romero para rato’‘.