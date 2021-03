El Miami Open se queda sin los tres grandes tras la retirada del número uno del mundo

Novak Djokovic no jugará en el Miami Open 2021 para pasar más tiempo con su familia. ctrainor@miamiherald.com

El Miami Open sufrió este viernes 19 de marzo el tiro de gracias al bajarse el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic que argumentó que quiere pasar más tiempo con su familia.

La participación del seis veces campeón del evento no estaba clara toda vez que jugó el Abierto de Australia con molestias abdominales, pero esa no fue la razón de su renuncia y sorprende la justificación que ha puesto para no participar en el torneo.

De este modo no está ninguno de los tres grandes luego que el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer anteriormente anunciaran su retirada de este Master 1000 de Miami.

De igual modo si queda la nueva horneada de grandes jugadores jóvenes para rescatar el torneo que del 22 de marzo al 4 de abril se desarrollará en el Hard Rock Stadium de Miami Garden. Sin contar al británico Andy Murry quien recibió una invitación para participar en el torneo.

Este grupo, que muy pronto tomará el relevo de estos tres grandes, lo encabeza el ruso Daniil Medvedev (2), el austriaco Dominic Thiem (4), el griego Stefanos Tsitsipas (5), el alemán Alexander Zverev (7), el ruso Andrey Rublev (8) y el argentino Diego Schwartzman (9) el mejor clasificado de Latinoamérica.

La pena es que tampoco estará Thiem, quien será reemplazado por el argentino Federico Delbonis. Nadal fue reemplazado por el portugués Pedro Sousa y Federer por el estadounidense Marcos Giron.

Nadal, tras lesionarse la espalda en el Abierto de Australia, había renunciado a varios torneos posteriores y previos al Miami Open y al cancelarse el Indian Wells había la esperanza de que buscara ganar en Miami el único torneo grande que le falta, pero los problemas continuaron y vio que no llegaba a tiempo para el próximo lunes, cuando el torneo abre sus puertas.

Roger Federer se retiró del torneo de Miami, según su agente “para dedicar más tiempo a prepararse para volver a salir de gira”, otra excusa bastante banal. Federer no compite desde hace más de un año después de tener dos operaciones en la rodilla derecha en el 2020.

Nadal y Federer tienen 20 Grand Slam y Djokovic 17. El próximo es el Ronald Garros y tal vez esa sea la verdadera razón por la que ha renunciado al torneo de la Capital del Sol.

Si bien es lícito, no se entiene muy bien las ausencias de estos tres profesionales del tenis al quinto torneo en importancia en el circuito de la ATP.