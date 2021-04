Mejor muerta que Roja, motivación anticomunista será fuerte en Jacksonville para la UFC 261

Rose Namajunas (i) utilizará la historia de su país y la lucha de su pueblo contra la ocupación soviética como punta de lanza cuando enfrente a la china Zhang Weili.

Resulta que Jorge Masvidal no será el único con fuertes sentimientos anticomunistas en la UFC 261. Rose Namajunas utilizará la historia de su país y la lucha de su pueblo contra la ocupación soviética como punta de lanza cuando enfrente a la china Zhang Weili.

Aunque Namajunas nació en Wisconsin, siempre ha llevado con orgullo sus raíces lituanas y la trayectoria de sus ancestros que sufrieron en carne propia los embates del Ejército Rojo, como su bisabuelo, quien cayó peleando contra las fuerzas de Moscú.

Namajunas quiere dejar en claro que no tiene nada personal contra Weili, sino contra el régimen que representa, otra dictadura -disfrazada de capitalismo de estado- que oprime a los disidentes en busca de más libertades políticas y mejores condiciones de vida.

¿Cuál es su lema de batalla antes del choque del 24 de abril en Jacksonville, Florida? “Mejor muerta que roja’‘.

“No odio a Weili o nada por el estilo, pero siento que tengo mucho por lo cual pelear por lo que ella representa’‘, comentó Namajunas al medio de prensa lituano LRT, cuando restan un par de semanas para el combate. “Solo trato de recordarme de mis orígenes y de lo que sucedió con mi familia’‘.

Durante las décadas de ocupación, el país pasó a llamarse República Socialista de Lituania y no pocos intentos de romper el yugo soviético fueron sofocados por la fuerza por la poderosa maquinaria invasora, provocando un malestar que solo encontraría solución en los 90 del siglo pasado con la caída del gobierno de Moscú y la posterior liberación de las naciones bálticas.

Cabría resaltar que Weili, hasta el momento, no ha realizado declaraciones de apoyo al gobierno chino, pero no es un secreto que las autoridades de Beijing no permiten disidencias políticas y no les tiembla la mado para reprimier a quienes osan levantar su voz contra el regimen.

“No creo que sea una coincidencia que Weili sea roja, sabes, eso es lo que ella representa’‘, agregó Namajunas, quien tratará de arrebatarle la faja en las 115 libras. “No es nada personal contra ella, pero es un enorme factor de motivación para mi pelea y mi pelea por la libertad. Tengo la conciencia de Cristo, la sangre lituana y el sueno americano. Todas esas cosas las llevo conmigo a esta pelea’‘.

Masvidal, por su parte, también ha sido muy claro en su posición contra el régimen de La Habana y ha honrado a su padre que vino de Cuba a Estados Unidos cuando el puente marítimo del Mariel en 1980.