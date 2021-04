Jorge Masvidal está muy motivado para su pelea vs Kamaru Usman. Quiere darle una sorpresa a Miami

El equipo de Jorge Masvidal está carburando en todos los cilindros. Todo se ha puesto en función para la pelea contra Kamaru Usman (i). Getty Images

Hernández, el máximo responsable por la preparación técnica de Masvidal, entiende que la UFC y el propio Usman les han dado una segunda oportunidad de conquistar el título welter del mejor circuito del mundo en las Artes Marciales Mixtas y no piensan desperdiciarla.

Ahora con un campamento de varias semanas, una preparación física adecuada y un recorte de peso sin apuros de última hora, Masvidal y el cubano Hernández esperan que el resultado de la revancha será muy distinto al primer encuentro con el campeón nigeriano.

Veremos si la resurrección del Jesús de la Calle se convierte en coronación.

¿Qué sentiste al saber que la pelea estaba firmada?

“La ilusión de todo peleador en la UFC es pelear por el cinturón alguna vez en la vida y esta oportunidad ahora se nos da por segunda vez. La primera ya todos sabemos lo que sucedió, con muy breve tiempo, seis días, con sobrepeso. Perdimos. Ahora tenemos otro chance’‘.

¿Cómo se han planteado el campamento ahora con más tiempo?

“Hemos visto todas las peleas de Kamaru, sobre todo lo que hizo con Jorge. Ya hemos discutido el trabajo y cómo cambiar ciertas cosas. Jorge irá más entrenado, sobre todo con el cardio, el corte de peso va a ser más fácil. No es lo mismo seis días que cinco semanas’‘.

¿Son ideales cinco semanas para Jorge?

“Todavía es poco, pero es mucho mejor que seis días. Esta vez no estamos en cero sino que venimos trabajando para una pelea contra Kamaru o cualquier otro guerrero, porque habían otras opciones. Ya sabemos como él pelea. El sabe también lo que hará Masvidal’‘.

¿Te sorprendió que Usman usara tanto striking vs Gilbert Burns?

“No me sorprendió para nada, porque ellos se conocen y han hecho mucho entrenamiento juntos. El sabía que le jab le entraba a Gilbert, que es más chico y tiene los brazos más cortos. Kamaru sabía que con el jab le iba a conectar. Hizo una pelea muy buena, pero Gilbert también tuvo su momento y tuvo su oportunidad de ganar. Quizá se desesperó y la sangre latina lo traicionó’‘.

Masvidal tuvo un buen round inicial con sus golpes.

“Dos jueces vieron ganar a Kamaru, con lo que no estoy de acuerdo, pero sí es cierto que al campeón hay que ganarle de manera clara, amplia. No se lo puedes dejar a los jueces. Y si no queda más remedio que sea con bastante claridad para que no se la roben’‘.

Usman va a buscar un derribo en algún momento...

“Creo que es algo básico: más movilidad de piernas, no dejarse arrinconar contra la cerca. Jorge baja los niveles, tira las manos adelante, hace difícil que lo agarren. Hay que evitar que Kamaru pueda hacer eso, aunque en todas las peleas siempre cae en el clinch obligatoriamente o casi todas. Hay que estar preparado, por eso el cardio será muy importante’‘.

Recuerdo que Jorge hizo una promesa a su padre y a su equipo de ser campeón.

“El está muy motivado, muy concentrado. El hizo esa promesa y también quiere darle una sorpresa a la comunidad de Miami. La gente esá muy emocionada con esta pelea. Estamos sintiendo una cosa muy bonita, positiva, y le agradecemos a todos ese apoyo’‘.

¿A quién beneficia tener la casa llena?

“A Jorge le va a beneficiar. Le gusta mucho sentir la vibra del público. Le gusta sentir los gritos. Pero Kamaru también va a traer su gente. Entrenó mucho en Fort Lauderdale y tiene seguidores. Así que va a ser un evento muy bonito. Y las dos peleas de mujeres son de tremenda calidad’‘.

Masvidal fue muy inteligente atrayendo la atención de Usman para lograr la pelea.

“El maneja muy bien las redes sociales y hace cosas que buscan la atención. Se le metió en la piel de Kamaru y este sabe también que con Jorge la bolsa va a ser mayor y el contrato llega más jugoso’‘.