Jorge Masvidal intentará arrancarle la corona a Kamaru Usman muy cerca de su casa en Miami

Ahora sí no habrá excusas ni pretextos. Si usted pensaba que la temporada de la UFC era buena, ahora se pondrá mejor con el anuncio de que el evento 261 contará con un monstruo de tres cabezas que protagonizarán Jorge Masvidal y Kamaru Usman.

Dana White, presidente del mejor circuito de artes marciales mixtas del planeta, reveló el lunes en la noche que Jacksonville será la sede el 24 de abril de una noche donde no solo combatirán el Gamebred de Miami contra la Pesadilla de Nigeria, sino que tendrá otros dos peleas de título mundial entre Valentina Shevchenko vs. Jessica, y Zhang Weili vs. Rose Namajunas.

Como si fuera poco reveló que el evento contará con 15,000 aficionados para abarrotar el VyStar Veterans Memorial Arena que -como si fuera justicia poética y deportiva- fue el lugar que acogió el primer evento de la UFC después del despiado impacto del coronavirus.

“He esperado todo un año para decirte esto: estamos de vuelta’’, expresó un White rebosante de alegría en sus redes sociales. “La UFC 261 sera ante una arena completa y tú sabes bien que voy a traer una cartelera increíble con tres peleas de título mundial’’.

Por su parte, el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, también escribió que el gobernador del estado Ron DeSantis, White y él “continuarán demostrando que la Florida está lista para acoger de manera segura eventos deportivos de gran magnitud global’’.

Usman, quien viene de retener su título welter ante Gilbert Burns y se reafirmó como uno de los guerreros de elite en la UFC, dedicó la mayor parte de su entrevista tras la pelea en Las Vegas para reitirar su reto a Masvidal, dándole un giro tremendo al panorama en las 170 libras.

“Tenemos a este pillo callejero que se llama a sí mismo Jesús’’, voceó Usman. “Cree que es Jesús. Sabes, hemos tratado de hacer esta pelea, pero él se sigue saliendo. La única razón por la cual él aceptó pelear la otra vez fue porque tenía una excusa en el hecho de haberla tomado con seis días’’.

Cuando se enfrentaron por primera vez en la UFC 251 en julio pasado, Masvidal tuvo cierto éxito en el primer round con su striking, pero luego Usman apeló a su fortaleza en la lucha para presionar al retador contra la jaula y mantenerlo en el suelo sin que pudiera hacer mucho en esa posición.

Habría que recordar varios elementos que Kamaru llama excusas: Masvidal tomó la pelea con solo seis días de anticipación, no tuvo un campamento completo en medio de una larga discusión con la UFC y su presidente Dana White, tuvo que rebajar 21 libras en una semana y viajó a Abu Dhabi sin uno de esos coaches, Mike Brown, contagiado del COVID-19.

Por su parte, Usman habla de factores que afectaron su rendimiento como la fractura de la nariz en uno de los entrenamientos durante una sesión de sparrings con Justin Gaethje -quien perdiera con Khabib Nurmagomedov en octubre-, lo que preocupó al campeón durante la pelea.

“Todavía él sigue hablando de que me rompió la nariz y que tomó la pelea con solo seis días’’, agregó Usman. “Dicen que le den tres semanas y que hará algo. ¿Imagina qué? Esto no ha acabado. Te daré un campamento completo. Garantizo que no firmarás, porque esta vez voy a finalizar tu trasero’’.

Si el primer encuentro vendió 1.3 millones de Pagos Por Ver, esta revancha debe superar cómodamente esa cifra.