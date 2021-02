Jorge Masvidal se cree Jesús, pero lo voy a patear. Tras triunfo, el campeón lanza fuerte reto al Gamebred

Apenas minutos después de haber desmantelado a Gilbert Burns con un nocaut espectacular, Kamaru Usman no perdió tiempo ni ahorró palabras para arremetar contra el hombre que le ha estado llamando la atención desde que combatieran en julio: Jorge Masvidal.

Usman, quien retuvo su título welter en gran forma y se reafirmó como uno de los guerreros de elite en la UFC, dedicó la mayor parte de su entrevista tras la pelea en Las Vegas, para retirar su reto al Gamebred de Miami, dándole un giro tremendo al panorama en las 170 libras.

“Tenemos a este pillo callejero que se llama a sí mismo Jesús’‘, voceó Usman. “Cree que es Jesús. Sabes, hemos tratado de hacer esta pelea, pero él se sigue saliendo. La única razón por la cual él aceptó pelear la otra vez, fue porque tenía una excusa en el hecho de haberla tomado con seis días’‘.

Cuando se enfrentaron por primera vez en la UFC 251 en julio pasado, Masvidal tuvo cierto éxito en el primer round con su striking, pero luego Usman apeló a su fortaleza en la lucha para presionar al retador contra la jaula y mantenerlo en el suelo sin que pudiera hacer mucho en esa posición.

Habría que recordar varios elementos que Kamaru llama excusas: Masvidal tomó la pelea con solo seis días de anticipación, no tuvo un campamento completo en medio de una larga discusión con la UFC y su presidente Dana White, tuvo que rebajar 21 libras en una semana y viajó a Abu Dhabi sin uno de esos coaches, Mike Brown, contagiado del COVID-19.

Por su parte, Usman de habla de factores que afectaron su rendimiento como la fractura de la nariz en uno de los entrenamientos durante una sesión de sparrings con Justin Gaethje -quien perdiera con Khabib Nurmagomedov en octubre-, lo que preocupó al campeón durante la pelea.

“Todavía el todavía sigue hablan do de que me rompió la nariz y que tomó la pelea con solo seis días’‘, agregó Usman. “Dicen que le den tres semanas y que hará algo. ¿Imagina qué? Esto no ha acabado. Te daré un campamento completo. Garantizo que no firmarás, porque esta vez voy a finalizar tu trasero’‘.

El reto renovado de Usman a Masvidal abre otro compás en las 170 libras que se suma al anunció de que la UFC estaría trabajando en un choque entre Leon Edwards y el supuesto rival del cubanoamericano y uno de sus enemigos más acérrimos: Colby Covington.

Si Covington y Edwards chocan el 13 de marzo, el camino hacia la revancha entre Usman y Masvidal quedaría abierto por completo, especialmente ahora que del campamento del ídolo de Miami han respondido a ese reto del campeón tras su monumental éxito ante Burns en Las Vegas.

“Vamos a hacerlo’‘, escribió Malki Kawa, representante del Gamebred, sobre la posibilidad de una revancha en algún momento de los meses futuros. “The Ultimate Fighter. Masvidal vs Usman. Aceptamos’‘.