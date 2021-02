The Cuban Missile Crisis resuelve su conflicto con una anaconda

JULIAN MARQUEZ somete a Maki Pitolo con una llave de anaconda.

Julián Márquez salió de la crisis, apelando a un misil llamado anaconda. El cubanoamericano vivió uno de los momentos más memorables de la UFC 258 cuando se repuso de una casi segura derrota para imponerse en su regreso al octágono luego de casi tres anos de ausencia.

Tras perder los dos primeros rounds ante Maki Pitolo, Márquez salió con todo en el tercero, de manera desesperada y desenfrenada, para descargar una avalancha que primero minaron el organismo de su rival y luego dejaron todo listo para que lo finalizara con una llave de anaconda.

“Al principio de la pelea me sentía lento y cansado’‘, admitió Márquez después de su triunfo tras 31 meses fuera de la jaula. “Pero supe venir de atrás y llevarme la victoria. A medida que avanzó el combate, sentía que tenía que finalizar para poder aspirar al triunfo. Vine aquí a ganar y eso fue lo que hice’‘.

Quizá porque sabía que enfrentaba a un hombre algo oxidado, Pitolo salió a matarlo desde el principio con una combinación de striking y lucha, que obligó a Márquez a sobrevivir de cualquier manera posible, pero antes del inicio del tercer round en su esquina le advirtieron: está perdiendo y necesitas algo radical para imponerte.

Márquez salió con todo y, tras derribar a Pitolo, completó la sumisión que le sitúa en la columna del éxito y le abre puertas a nuevas carteleras de nivel en la división mediana.

Con esta victoria en la UFC en Las Vegas, el hombre que todos conocen como “The Cuban Missile Crisis’’ puso punto final a una verdadera crisis personal y deportiva que solo pudo vencer ayudado por su fuerza interior y el amor de su familia.

Márquez, quien enfrentará en Las Vegas a Saparbek Safarov, estuvo muy cerca de ver cómo su carrera en las artes marciales mixtas llegaba al borde del abismo, luego de que en su pelea previa el 18 de julio del 2018 se desgarrara el músculo latissimus dorsi.

El doctor que le atendió no tuvo en reparos de comentarle que se preparara a enfrentar un posible retiro del combate, que buscara otra fuente de ingresos, porque no sería capaz de tirar un golpe ni de enfrentar los embates de un oponente. Primero lloró de rabia, luego se dijo que no se iba a rendir. Se juró que volvería a la UFC costase lo que costase.

La pelea de Márquez fue parte de la porción de Pago Por Ver donde el campeón welter Kamaru Usman derrotó por nocaut en el tercer asalto al retador Gilbert Burns, pero sin duda el choque contra el Hawaiano Pitolo será de lo más recordado de la noche.

Su padre, Fernando, nació en Pinar del Río y vino a Estados Unidos con dos años de edad junto con sus abuelos en 1971. Primero se establecieron en Nueva Jersey y luego en Kansas City, Missouri, donde nació Márquez. Su madre, Shannon, es americana.