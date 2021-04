Este cubanoamericano fue campeón pesado de la UFC. Ahora busca una nueva gloria en el ring

FRANK MIR (d) enfrenta este sabado a Sean Cunningham en la velada de Triller en Atlanta.

Frank Mir no ha perdido el gusto por la guerra. El que fuera dos veces campeón pesado de la UFC, vuelve este sábado a la acción pero no como artista marcial, sino como boxeador en la cartelera de Triller en Atlanta donde el youtuber Jake Paul enfrentará al ex campeón de Bellator y ONE Ben Askren.

A sus 41 años, el cubanoamericano dice sentirme mejor que nunca, rejuvenecido, pero no lo tendrá nada fácil ante el que fuera campeón mundial de boxeo Sean Cunningham -quien reemplazo a Antonio Tarver a ultima hora-, porque una cosa es el mundo de las llaves, los golpes y las patadas y otra el pugilismo puro.

Mir, sin embargo, siente que este puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera y se ve -si pasa esta prueba- con unos cuantos combates más en su hoja de servicios. Tantas cosas extrañas vive el boxeo por estos día que cualquier cosa es posible.

¿Cuán difícil fue pasar de Antonio Tarver a Sean Cunningham?

“Lo primero es que Tarver es un peleador zurdo y Cunningham derecho. Tarver pelea con un ritmo más lento y Cunningham es un tipo de Filadelfia, duro, difícil, viene hacia adelante. Trabajé en mi física para usarla contra Tarver, pero ahora será una necesidad ante Cunningham, porque él puede abrumarte’‘.

¿Qué tipo de pelea esperas?

“Creo que en los primeros rounds él estará un poco cauteloso. Soy un tipo con poder y él no sabe lo que traigo, porque es mi primera pelea de boxeo. Buscará distancia y dominio con el jab. A medida que aumenten los rounds, se va a arriesgar más. Esa es la estrategia que yo emplearía si fuera su entrenador’‘.

¿Por qué el boxeo y por qué ahora?

“Mi padres es de Cuba y el boxeo ocupa una buena parte de mis raíces. A pesar de elegir las Artes Marciales Mixtas por haber nacido en Las Vegas y escoger la UFC, mi admiración por el boxeo siempre fue alta. Crecí viendo peleas de boxeo y no de MMA. Es una oportunidad de probarme’‘.

¿Qué conversabas con tu padre sobre sobre Cuba?

“Yo siempre suelo aterrizar en mis pies sin importar circunstancias e inventar para salir adelante. Cuando fui a Cuba en el 2015 me di cuenta de dónde salía eso. Los cubanos son individuos muy ingeniosos. Hacen funcionar carros sin piezas. Si tienes un cubano, él va a resolver’‘.

¿Y sobre el boxeo?

“Lo mismo. Los cubanos no tienen acceso a buenos nutricionistas o el tipo de entrenamiento que existe aquí en América, pero ves cuan competitivos son en lucha, en judo y en boxeo. Eso viene de la inteligencia. La mentalidad no es perdedora, sino de ver cómo voy a encontrar una solución más allá de los obstáculos’‘.

¿Qué diferencia encuentras entre el boxeo de las MMA y el ortodoxo?

“El boxeo se hace en corta distancia, en las MMA es algo más alejado debido a las patadas. La posición no puede ser tan abierta, porque expones las pantorrillas como vimos en la pelea de McGregor vs Poirier. También la defensa cambia, porque los guantes de MMA son más chicos’‘.

¿Cuánto más seguirás peleando?

“Voy a cumplir 42 en mayo, pero me siento rejuvenecido. Hace un tiempo atrás estaba listo para el retiro, pero mi hija comenzó a pelear y eso me inspiró a volver al gimnasio y empecé a entrar en forma y de pronto estoy haciendo sparrings con otros. Volví a sentir el deseo’‘.

¿Estás feliz con lo que has logrado en tu carrera?

“Pude haber hecho mucho más con mi inteligencia y mi habilidad atlética, creo que quedó corto de mi potencial, pero me hace feliz que es una lección y una experiencia para mis hijos. Les digo que son inteligentes, con talentos. Gané títulos, pero perdí peleas. Nada reemplaza el trabajo duro. Ahora que soy más viejo, trabajo más duro que nadie en el gimnasio’‘.