‘Busca ayuda profesional’, le pide Julián Gil a Marjorie de Sousa luego que ella lo llamara ‘mantenido’

El ‘culebrón’ de los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, que había llegado a su momento culminante en enero, se niega a acabar y, mucho menos con un final feliz.

La ex pareja protagonizó este fin de semana un nuevo enfrentamiento en las afueras de un centro de convivencia familiar de la Ciudad de México, después que la venezolana acusara a Gil de haber enfermado a Matías, el hijo de ambos y por el que tienen más de un año de batallas judiciales para establecer la patria potestad.

Según De Sousa, el niño había tenido problemas estomacales después de haberse encontrado con su padre el fin de semana anterior. “En el transcurso de la tarde no quería comer, al segundo día, mi hijo no tomaba ni agua ni leche, y al tercer día tuve que ir a la clínica con mi hijo”, dijo la artista de 38 años a varios medios mexicanos.

Suscríbase

La venezolana comentó que no cree que Gil “le dio algo”, sino que quiere que él esté informado del estado de salud de su hijo. “Él no sabe qué le hace bien y qué le hace mal al niño”, agregó. Por estas acusaciones, la actriz y su abogada presentaron una solicitud para revisar los videos del centro de convivencia.

Durante sus declaraciones, la protagonista de Hasta el fin del mundo le aconsejó a su ex prometido “ya bájate de las cámaras, de las novelas, tienes un mundo real y un niño de carne y hueso que está pagando las consecuencias de tus actos”.

A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex) on Aug 11, 2018 at 5:52pm PDT

En las afueras del mismo centro de convivencia familiar, Gil consideró que las acusaciones “rayan en el cinismo”.

“Hoy se vuelven a escribir varias calumnias. Nuevamente recurren a la difamación, a la mentira. Están creando una historia de ficción, de terror. Están jugando con la salud de mi hijo Matías y eso no lo voy a permitir”, dijo el actor puertorriqueño de origen argentino.

El también presentador de Univision le envió un mensaje a De Sousa a través de los medios mexicanos: “Qué lástima que tienes tanto odio en tu corazón, Marjorie. Te doy un consejo de buena fe, busca ayuda profesional”.

Pero lo que más encolerizó a Gil fue cuando De Sousa comentó que es ella la que paga las enfermeras al niños, pues —aseveró— “hasta cuando vivía en mi casa yo mantenía a ese señor”.

“No puedo refutar cualquier estupidez que diga la señora. Yo me rompo el c... trabajando los siete días de la semana. Ella no me mantiene”, enfatizó el actor.





A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Aug 11, 2018 at 4:37pm PDT

El “novelón” de estos actores inició unos meses después del nacimiento del pequeño Matías en enero de 2017, cuando reportes de la separación de la pareja citaban una supuesta infidelidad de la actriz con el actor mexicano Gabriel Soto.

Algunos medios incluso aseguraban que Matías era realmente de Soto y no de Gil, algo que fue negado con vehemencia por todos los involucrados.

Los fuertes rumores llevaron a Gil a solicitar una prueba de paternidad para demostrar que el pequeño era suyo, y a que Soto y su esposa, Geraldine Bazán, se separaran tras 10 años de relación sentimental y dos hijas juntos.

Pese a que los resultados de la prueba de ADN confirmaron en enero que Matías sí era de Gil, los enfrentamientos entre ambos artistas parecen no tener fecha final.