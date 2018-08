Reguetonero Yomil podría ser arrestado en EEUU si regresa de Cuba

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo Puente, del binomio Yomil y El Danny, ha vuelto al candelero tras conocerse que un juez de Miami firmó una orden de arresto en su contra por haber agredido al presentador Alex Otaola en mayo.

La noticia corrió como la pólvora desde que el periodista Daniel Benítez, de América Tevé, revelara que “fuentes cercanas” a la investigación le aseguraron que la semana pasada un juez de la corte criminal de Miami-Dade firmó una orden de detención contra el reguetonero.

“Me informaron que la fiscalía había asignado un juez para que llevara adelante el proceso. Pero que no me darían la orden de arresto hasta que no esta no se produjera”, dijo Benítez a el Nuevo Herald.

“Yomil no está en Miami. Está en La Habana, donde vive con su familia. Si estuviera aquí lo arrestarían inmediatamente. Él está invitado a El Cubatonazo, un concierto que prepara SBS Radio, que se celebrará en octubre”, dijo Otaola el martes, a pocos de minutos de comenzar la transmisión de su programa online Hola, Ota-Ola.

El 26 de mayo, Otaola fue agredido físicamente por Yomil en una tienda de Miami. Según recordó días después del incidente, el reguetonero se le abalanzó y hablándole muy cerca de la cara le dijo que era “un mar…asqueroso y que me iba matar”, entre otros improperios. Pero como Otaola le sostuvo la mirada sin responderle, Yomil lo golpeó.

El presentador atribuyó el ataque a que en ciertas ocasiones había criticado “la falta de talento y profesionalismo” del cantante, “su comportamiento ególatra, su prepotencia y su agresividad”.

En aquel entonces, Otaola se comunicó enseguida con la Policía de Miami.

“Solo podemos confirmar que el caso criminal está abierto en la fiscalía de Miami, lo que demuestra que existen suficientes evidencias para presentar cargos contra Yomil por haber agredido a mi cliente”, dijo el abogado Alejandro González, de la firma Quintero Broche PA, quien representa a Otaola. “Por nuestra parte, seguimos contemplando la posibilidad de presentar una demanda civil y continuar con la investigación”.

El Nuevo Herald se comunicó con el abogado de Yomil, Ralph Patiño, de la firma Patino & Associates P.A., pero no estuvo disponible en en el momento de la llamada. También trató de comunicarse en Cuba con Alberto Echevarría, publicista de Yomil y El Danny, pero este colgó el teléfono cuando el reportero se identificó.

¿Qué le espera a Yomil si viajara a Estados Unidos?

Según el abogado Marcial de Sautu, de Sautu Law, “generalmente las personas que entran a Estados Unidos con una orden de arresto pueden ser detenidas por los agentes de inmigración en el mismo aeropuerto. Pero en el caso de que tuvieran un abogado en este país, pueden pedir a la corte que desestime la orden presentando una excusa válida”.