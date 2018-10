Fallece en Nueva York importante dramaturga cubana

La dramaturga, poeta, pedagoga y directora escénica cubana María Irene Fornés falleció el martes en Nueva York, víctima de Alzheimer. Tenía 88 años de edad.

La obra de Fornés, una de las figuras más destacadas de OFF-OFF-Broadway durante la década de 1960, se caracterizó por reflejar una visión compasiva de la condición humana a través de las relaciones familiares. Su estilo iconoclasta, quedó plasmado en The Widow (1961), There! You Died (1963), The Successful Life of 3: A skit for Vaudeville (1965), Fango (1983) y Balseros (1997), entre más de 40 títulos.

Fornés salió de Cuba a los 15 años con su familia rumbo Nueva York, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Su nombre se asocia al de prominentes figuras de la escena estadounidense tales como Edward Albee, Sam Shepard, Tony Kushner y al cubano Nilo Cruz, Premio Pulitzer 2003.

“María Irene causó un gran impacto en mi vida. Gracias a ella encontré mi voz como escritor”, expresó Cruz, quien durante tres años fue su alumno en INTAR, una de las instituciones latinas más prestigiosas de Nueva York durante la década de 1980. “Era un personaje fascinante. Su imaginación no tenía límites. Por eso su obra se salía de lo común”.

Entre los reconocimientos que recibió Fornés a lo largo de su trayectoria se destacan el premio Obie, el equivalente al Tony en OFF-OFF-Broadway, que obtuvo en nueve ocasiones, y el New York State Governor’s Arts. Sin contar que fue nominada para el premio Pulitzer 1990 por And What of the Night?

“Fango” de María Irene Fornés fue presentada por el grupo miamense Akuara Teatro en el 2013. En la foto: Andy Barbosa e Ivonne López Arenal. Archivo el Nuevo Herald

El Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami también le otorgó el premio Toda una vida dedicada a las Artes Escénicas en una de sus primeras ediciones.

“María Irene fue una de las grandes dramaturgas contemporáneas que logró abrirse paso en Estados Unidos durante una época en que no era tan fácil para los hispanos y mucho menos para las mujeres. Su labor va más allá de los escenarios ya que abarcó la enseñanza. Su muerte deja un vacío en la escena de este país”, destacó Mario Ernesto Sánchez, director del festival.

El documental The Rest I Make Up, de la directora Michelle Memran, registra parte de la vida de la artista cubana.