Aymée Nuviola recibe el primer Latin Grammy de su carrera

El medio de una gran emoción la cantante cubana Aymée Nuviola recibió su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Fusión Tropical por su producción Como anillo al dedo durante una gala que se llevó a cabo en el Mandalay Bay and Resort de Las Vegas.

Esta es la tercera vez que la cantautora residente en Miami compite por el codiciado galardón. En el 2014, su disco First Class to Havana estuvo entre los nominados en la categoría Mejor Álbum de Salsa y con ese mismo trabajo compitió por un Grammy en el rubro de Best Tropical Latin Album.

“Le doy gracias a Dios por el premio y por pertenecer a la academia de los Latin Grammy, gracias especiales al productor Gregory Elías por ayudarme a cumplir un gran sueño, a la familia de Top Stop Music, mi record label, y en especial a Paulo Simeón, mi manager y esposo por haber creído en este proyecto hasta el final”, dijo entre lágrimas Nuviola, quien venció este año al dominicano Manny Cruz que competía con su disco Sobrenatural, al cubano Diego Gutiérrez, con Palante El Mambo! y a la puertorriqueña Sheila King con Supernova.

La cantante leyó su pequeño discurso en un papelito “que había preparado varias veces”.

“Dedico este premio a mi familia, a mis amigos, a mi club de seguidores, a Miami, a todas las mujeres de la industria ¡y a Cuba!”, agregó, quien minutos después presentó el premio el premio a la Mejor Canción Urbana (Dura) que recayó en un grupo de músicos encabezado por Daddy Yankee.

Nuviola comenzó su carrera en La Habana a principios de la década de 1980 junto su hermana Lourdes. Tras resultar ganadora en el programa de concursos de la televisión cubana Todo el mundo canta, la dupla integró la famosa orquesta de Pachito Alonso y sus Kini Kinis.

Luego de residir unos años entre México y Costa Rica, en el 2004 la cantante se estableció en Miami, donde emprendió su carrera internacional. Su amplio registro interpretativo le ha permitido incursionar en el bolero, la guaracha, la timba el son y el guaguancó. Sin contar que demostró su madera de actriz en la serie de televisión Celia, en la que interpretó a la Guarachera de Cuba en la etapa final de su vida.

El octubre de 2016, el entonces alcalde de la Ciudad de Miami Tomás Regalado proclamó esa fecha como Día de Aymée Nuviola en esa ciudad.