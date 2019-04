El cantautor cubano Lázaro Horta defiende sus canciones desde el piano bar

Lázaro Horta El cantautor cubano Lázaro Horta se presentará el domingo 21 de abril en Alfaro’ s Night Club and Lounge. Up Next × SHARE COPY LINK El cantautor cubano Lázaro Horta se presentará el domingo 21 de abril en Alfaro’ s Night Club and Lounge.

Desde hacía varios meses el cantautor Lázaro Horta andaba buscando un sitio que le permitiera cantarle a su público lejos de la formalidad de un gran teatro. Luego de explorar en varios centros nocturnos de Miami, encontró un rincón a su medida en Alfaro’s Night Club and Lounge, un punto obligado de los amantes de la bohemia que deambulan por la Calle Ocho.

“Quería estar en un lugar fijo, que fuera céntrico y en donde tuviera la oportunidad de interactuar de manera muy cercana como mi público. Y como el Alfaro’s me abrió sus puertas, no lo pensé dos veces”, dijo el cantautor cubano, quien apostó por el tercer domingo de cada mes, a las 4 p.m., para presentar su espectáculo.

“El piano bar permite al artista ofrecer su repertorio sin ningún tipo de ataduras. La espontaneidad es la que prima durante la jornada. El público pide y enseguida se complace, de manera tal que se crea una complicidad irrepetible que desde un gran escenario es difícil de lograr”, argumentó Horta.

La selección musical incluye temas del cancionero tradicional cubano tales como Contigo en la distancia, Longina y Reclamo místico. De la cosecha del cantador se escucharán Soy un artista local, ¿Cómo decir?, Bolero sin fin “y lo que vaya surgiendo cada minuto”.

Pero Lázaro no estará solo en su aventura. En esta ocasión tendrá como invitado especial al artista plástico cubano Abel Quintero, quien plasmará en un lienzo lo que ocurra a lo largo de la tarde. La obra se subastará una vez que concluya la descarga musical.

Lázaro Horta tendrá como invitado a su piano bar al artista plástico cubano Abel Quintero. / Cortesía L. Horta

“En mis presentaciones siempre trato de invitar figuras de la danza, el teatro, las artes visuales y otras expresiones del arte. En este caso, elegí a Quintero porque, aparte de ser una figura reconocida, estoy seguro de que aportará una dinámica especial a la función”, destacó el cantautor matancero, que no descarta la posibilidad de que a última hora se aparezcan otros invitados de sorpresa.

La discografia de Horta incluye los álbumes Mi herencia cubana, Un poco de ayer y ¿Dónde están los caballos?, con temas de su autoría.

“Es muy difícil promover esos trabajos en las emisoras de Miami. Los tiempos han cambiado, los intereses son otros y hasta la misma música se ha transformado. El mercado musical está dirigido a los jóvenes, que por cierto, ya no compran CDs. Por esa razón, he optado por defender mis canciones en mis espectáculos en vivo, donde realmente se prueba un artista, no en un estudio de grabación. ¿Y qué mejor que un piano bar para sentirme libre haciendo lo que más me gusta?”, dijo el cantautor.