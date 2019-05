El actor Orlando Urdaneta se encuentra con sus fantasmas en una galería de Doral

El actor Orlando Urdaneta presenta su exposición ‘Garabatos interiores’ en la galería Wynwoods Art de Doral. O. Urdaneta

Hace 22 años, cuando apenas faltaban unos meses para el nacimiento de su hija Oriana, al actor venezolano Orlando Urdaneta se le ocurrió pintar en la habitación destinada a la bebé unos animalitos que desde hacía tiempo venían revoloteando en su cabeza.

El acto sorprendió a sus familiares, quienes desconocían las habilidades pictóricas del actor, y mucho menos imaginaban que ese momento marcaría un antes y un después en su vida profesional.

“Todos estaban asombrados y un poco temerosos ante mi osadía. Sin embargo, algo original vio en mi obra el maestro Eugenio Espinosa, quien estaba de visita en mi casa, allá en Venezuela, que enseguida me invitó a formar parte del círculo de dibujo del MACCASI (Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber)”, recordó Urdaneta desde su estudio de Miami. “A partir de entonces, y sin ninguna experiencia, comencé a tutearme con los grandes de la pintura de mi país y a tomar mi trabajo de pintor con toda la seriedad del mundo”.

‘Lluvia 2’. Acrílico sobre lienzo 38 x 31 pulgadas. / Cortesía O. Urdaneta

La anécdota viene a colación a propósito de la apertura de Garabatos interiores, la exposición de 30 trabajos que el actor presenta desde el jueves 9 mayo en la galería Wynwoods Art, de Doral, y que se extenderá hasta julio.

“Garabatos… es el encuentro con mis fantasmas y los duendes de la alegría que me habitan. Una oportunidad para estrenar un nuevo estilo inspirado en las lluvias que pueden lavar las lágrimas. Quienes la vean se darán cuenta de que está llena de fe y esperanza en el futuro de la humanidad”, agregó el actor, tras confesar que mientras creaba su “viaje al interior” no tenía conciencia de que resultaría una colección tan alegre. “Salvo Allez Montmartre, un cuadro muy atormentado que pinté a raíz del incendio de la catedral de Nuestra Señora de París, el resto emana optimismo y cierta nostalgia por los tiempos que no volverán”.

La muestra está conformada por más de 30 lienzos de diversos tamaños realizados en acrílico y pastel. La curaduría estuvo a cargo del artista plástico venezolano Edgar Gutiérrez.

‘Perfil’. Acrílico sobre lienzo 28 x 32 pulgadas. / Cortesía O. Urdaneta

Entre los motivos más recurrentes sobresalen los pájaros, los elefantes voladores, las cabezas de faunos y los rostros humanos.

“Es la segunda vez que expongo en Miami, la primera fue hace cinco años, a propósito de la celebración de mis 50 años en la actuación. Pero en Venezuela participé en muchas muestras, tanto individuales como colectivas, en las que compartí espacios con el propio Eugenio Espinosa, Ernesto León y Félix Perdomo”, agregó Urdaneta, que guarda un recuerdo muy especial de la exposición Pájaro que vas volando, junto al maestro Pedro León Zapata. “Fue una experiencia reveladora. Cuando mis obras llegaron a la galería, y las pusieron junto a las de León Zapata, me di cuenta de la cantidad de similitudes que existían entre ellas. Y aunque la técnica de él era muy superior, cualquiera hubiera asegurado que nos habíamos puesto de acuerdo para pintarlas juntos”.

A la lista de los pintores mencionados, el actor sumó los nombres de Carlos Cruz Diez y Jacobo Borges entre los maestros que más le han impactado. También destacó a Picasso, a Dalí y a Jackson Pollock.

Cuando Urdaneta dio a conocer su faceta de pintor ya contaba con una larga trayectoria en la televisión, la radio, el cine y las tablas de Venezuela. Su incursión en el medio lo hizo caer en cuenta de que todo acto creativo está regido por los mismos principios.

“Llegué a la conclusión de que la creación artística tiene una base común: el compromiso, la honestidad y la entrega permanente al disfrute. En mi caso, puedo afirmar que la pintura ha enriquecido mi labor como actor y viceversa”, aseveró el artista, quien disfrutó a plenitud su caracterización del pintor letón Mark Rothko, en Rojo, drama sobre el complejo mercado del arte que representó hace un año en el Paseo Wynwood.

Orlando Urdaneta interpretó al pintor letón Mark Rothko en el drama ‘Rojo’. En la foto con el actor Anthony Lorusso. / Cortesía Asela Torres

Urdaneta siempre está lleno de planes. El 3 de junio presentará Los funerales del presidente y otros cuentos (The Little French eBooks, 2019), que tendrá lugar en Book & Books, de Coral Gables, las 6:30 p.m.

“El libro narra las peripecias de dos terroristas que deben sabotear las exequias de un dictador que acaba de fallecer repentinamente en un país latinoamericano. Es una suerte de sainete tragicómico que describe el comportamiento de nuestros pueblos ante determinadas circunstancias”, explicó.

Orlando Urdaneta regresará a la escena del Paseo Wynwood con el unipersonal ‘Juguetelandia’, el 7 junio. / Cortesía El Idearium

Luego, el día 7, regresará al Paseo Wynwood para representar Juguetelandia, un unipersonal coescrito con Manuel Mendoza, que narra la historia de Francisco, un consejero de alcoba muy exitoso que aprendió el oficio ayudando a su padre a aparejar animales.

Entretanto, el actor sigue al frente de su espacio en YouTube, donde entrevista a personalidades de las artes y la política del patio.

“Este programa me da la posibilidad de llegar a todo el mundo y hablar de cualquier cosa, aunque el tema recurrente es Venezuela”, dijo.

¿Qué piensa de la situación venezolana?

“Los últimos acontecimientos han demostrado que estamos pagando el precio de la indecisión. Y que no vamos a tener cese de la usurpación hasta que no se produzca la fractura del usurpador. Pero no existe fractura sin sangre. Lo más grave es que ese momento llegará más pronto que tarde”, concluyó.