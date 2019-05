Issac Delgado, nuevo disco y restaurante en La Habana

Issac Delgado (en foto de archivo) lanzó el 24 de mayo en La Habana su nuevo disco, ‘Lluvia y fuego’, que grabó entre la capital cubana y Nueva York. Archivo

El cantante cubano Issac Delgado lanzó el 24 de mayo un nuevo álbum, Lluvia y fuego, con temas que considera un homenaje a sus maestros, Cheo Feliciano y Benny Moré, del que se celebra este año su centenario.

Lluvia y fuego, ya disponible en las plataformas de música digitales, se grabó entre La Habana y Nueva York, en los estudios de la empresa cubana de grabación Egrem y la compañía Tropix, que tiene además oficinas en Alicante, España.

El disco, con unas palabras de presentación del escritor Leonardo Padura, incluye un tema con Gilberto Santa Rosa. El videoclip de El que siempre soñó se grabó en la capital cubana con la presencia de “El Caballero de la Salsa”, que en su concierto en el malecón habanero el año pasado estuvo acompañado por Delgado, llamado “El Chévere de la Salsa”.

Lluvia y fuego cuenta además con las colaboraciones del percusionista y cantante Pedrito Martínez, que vive en Nueva York, y el multiinstrumentista Alain Pérez.

Delgado regresó a vivir en Cuba en el 2013 con su esposa y sus hijos, después de residir en Estados Unidos desde el 2006. Vivió en Tampa, Miami, Nueva York y Puerto Rico antes del retorno a la isla, que nunca ha querido calificar como repatriación porque su patria siempre ha sido Cuba.

“La patria es mía aquí, en China, Estados Unidos o dondequiera que esté. No me repatrié porque nunca he dejado de ser cubano”, dijo el cantante a la publicación On Cuba.

El músico, de 56 años, también ha estado cultivando su faceta de empresario en La Habana. Tiene un restaurante, Area+53 –cuyo nombre hace referencia al código telefónico internacional de Cuba–, ubicado en el Vedado, cerca del hotel Meliá Cohíba.

El restaurante, que sirve comida cubana y caribeña, tiene muy buenas reseñas en el sitio de viajes TripAvisor, las que alaban además de su cocina, la buena atención, algo que no es común en los negocios de la isla, y que suele ser más dedicado entre aquellos que funcionan por cuentapropia.

Una cena para cinco personas en el restaurante cuesta alrededor de $140. El salario promedio en Cuba es un poco más de $30 CUC, según cifras oficiales.

Delgado, criado en Marianao, viene de una familia de artistas. Su mamá, la cantante y actriz Lina Ramírez fue fundadora del trío de bailarinas Las mulatas de fuego.

Fue miembro de la orquesta NG La Banda, y uno de los representantes más destacados de la timba.

Durante su estancia en Estados Unidos, desarrolló una sólida carrera en la que grabó varios discos, entre ellos L-O-V-E (2010), con temas del cantante norteamericano Nat King Cole, producido por el sello Calle 54, de Fernando Trueba y Nat Chediak.

En el 2016 regresó a Nueva York para grabar el disco Made in Habana (2016). Con motivo de un concierto para promocionar este disco en Miami, dijo a el Nuevo Herald, que residía en un avión porque viajaba constatemente, y que prefería no hablar de política.

“No es mi tema, prefiero que me vean como un artista que lo único que le importa es hacer feliz a la gente”, expresó.

Lluvia y fuego lo presentó en La Habana con un concierto en El Sauce, un centro cultural en Miramar, el 25 de mayo.