Ya es oficial: Omar Moynelo tendrá un nuevo programa online

Tras un año al frente del programa El arañazo online (Somos Miami TV), el presentador cubano Omar Moynelo vuelve a apostar por las redes con De todo con Moynelo, una revista nocturna que UniVista.TV transmitirá de lunes a jueves a las 9 p.m. desde los primeros días de julio.

“Será un espacio completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Durante hora y media el público podrá disfrutar de noticias de primera mano, segmentos de salud, invitados musicales y todo lo que vaya apareciendo sobre la marcha”, dijo el presentador. “Pero yo no estaré solo en el estudio. Contaré con la participación de un grupo de colaboradores, que aún no puedo revelar sus nombres, que enriquecerán los diferentes tópicos a lo largo de la noche”.

Al explicar las razones de la desaparición de El arañazo online Moynelo dijo que el programa cerró un ciclo.

“El arañazo cumplió su función. Lo di por terminado cuando Iván Herrera, el presidente y director ejecutivo de UniVista Insurance, me invitó a formar parte de UniVista.TV”, afirmó el presentador cubano, a quien no le cabe la menor duda de que su incorporación al recién inaugurado canal representa “un gran salto” en su trayectoria dentro del universo online.

“UniVista.TV es una plataforma con un soporte económico superior a todo lo que existe en Miami en lo que respecta a las redes sociales. Por primera vez en un canal local hispano de esta ciudad se fusionan la magia de la televisión con el poder de las redes, de manera que los programas que se realizan en un estudio, con escenografía no virtual, pueden verse lo mismo en las computadoras que en los teléfonos y televisores inteligentes”, señaló. “Además es una oportunidad para que los pequeños negocios puedan anunciarse por precios mucho más asequibles que los que pudieran encontrar en otro canal”.

¿No le preocupa que el esquema de su programa guarde cierta similitud con El Show de Carlucho, que le precede en el mismo canal?

“Algunos segmentos pudieran resultar similares, pero la diferencia radica en la manera en que cada uno de nosotros trabaja los contenidos. Al final, el público es quien saldrá ganando”, agregó.

Moynelo, con cuatro décadas décadas de trayectoria, reconoce que encuentra en un buen momento para continuar su carrera ante las pocas opciones que existen en el mercado local actualmente.

“Es innegable que los canales locales están atravesando una crisis. Los programas de entretenimiento se han reducido a TN3 y El Happy Hour, en América TeVé, y a La Comay, en Mega TV. Y por esa razón ‘no hay cama para tanta gente’. Por fortuna, se me ha abierto un puerta cuando menos lo esperaba”, dijo.

En el resumé de Moynelo sobresalen La cosa nostra, TN3 y Minuto de fama, en América TeVé, y la primera temporada de El arañazo, en Mega TV. Sin contar los espacios radiales La timba de la mañana y El cañonazo (ambos de 92.3 FM) y De todo con Moynelo (Mambí 710 AM, 4-6 p.m.), que conduce desde hace un año.

“Es un programa de micrófono abierto con sátiras políticas, parodias, entrevistas a celebridades y noticias del día que me permite medir el pulso de la ciudad, una comunidad muy politizada donde cual expresa sus opiniones que hay que respetar”, comentó el presentador “.La radio es un mundo inabarcable en el que me siento a gusto porque aprendo cada día sin dejar de divertirme. Pero ahora mi gran reto es mantener la conexión con los usuarios de mi programa online y atraer el interés de los patrocinadores, una tarea que no resulta fácil”.