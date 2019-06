Emilio Estefan: ‘el éxito de On Your Feet! en Londres es un reconocimiento a la cultura latina y en especial al exilio cubano

Gloria y Emilio Estefan viajaron a Londres al estreno de ‘On Your Feet!’, el musical inspirado en sus vidas. Estefan Enterprises

Luego de su exitosa temporada en Broadway, una gira por varias ciudades de Estados Unidos y un sinnúmero de presentaciones en Holanda y Japón, el musical On Your Feed!, basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan, llegó hasta Inglaterra.

El espectáculo tuvo su premier oficial este jueves en el London Coliseum, ubicado en el West End de la capital británica, donde permanecerá seis meses en cartelera.

“Fue una noche increíble”, expresó Emilio Estefan, quien viajó a Londres acompañado por Gloria, su hija Emily, su nieto Sasha, hijo de su primogénito Nayib, y su sobrina Lily Estefan, la conocida presentadora de El Gordo y La Flaca con hijos, y otros familiares.

Tras elogiar la labor del “formidable” elenco, el productor musical expresó a el Nuevo Herald su satisfacción por la cobertura de los medios londinenses y la acogida del público que abarrotó el teatro desde muy temprano y premió la función con varias ovaciones de pie.

“Considero que el éxito de On Your Feet! En Londres es un reconocimiento a la cultura latina y en especial al exilio cubano”, afirmó el productor. “¡Había que ver cómo la gente bailaba al ritmo al ritmo de Conga¡”.

El musical tuvo estreno mundial en el Oriental Theater de Chicago en el 2015. Luego saltó al Marquis Theater, de Broadway, donde permaneció dos años en cartel.

Gloria y Emilo Estefan posan con varios familares en la alfombra roja del London Coliseum durante el estreno del musical ‘On Your Feet’. / Estefan Enterprises Cortesía

Narra la historia de Gloria y de Emilio desde que llegaron a Estados Unidos en la década de 1960, siendo niños, hasta el momento en que se convirtieron en estrellas internacionales.

En la lista de números musicales sobresalen Get on Your Feet, 1-2-3 y Rhythm Is Gonna Get You, entre una veintena de títulos.

“Si la gente se identifica tanto con On Your Feet! obedece a que se trata de una historia de dos personas que llegaron al exilio con sus familiares dejándolo todo atrás y lograron salir adelante sin renunciara sus raíces”, señaló Estefan. “Pero tampoco hay que olvidar que tiene una música tan contagiosa a la que nadie puede resistirse”.

El musical cuenta con las actuaciones de la artista miamense Christie Prades, quien participó en la temporada de Broadway y la gira nacional, y George Ioannides, residente en el Reino Unido, más un elenco procedente de trece nacionalidades.

Tras desfilar por la alfombra roja con sus familiares, Gloria saludó a sus fanáticos, firmó autógrafos y se tomó fotos con ellos. Luego Emilio y el pequeño Sasha, de siete años de edad, se sumaron como bongoceros al trío musical que amenizaba.

El elenco de ‘On Your Feet’ recibe la ovación del público tras el estreno oficial en el London Coliseum. / Estefan Enterprises Cortesía

Al finalizar el espectáculo, los Estefan felicitaron el elenco en el escenario y agradecieron a la audiencia de Londres todo el amor que han recibido.

Minutos después se celebró un fiestón amenizado por un conjunto de música cubana que puso a bailar a los 700 invitados durante toda la noche.