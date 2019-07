Gian Marco: ‘del amor se puede hablar de muchas maneras’

Gian Marco hará escala en Miami El cantautor peruano Gian Marco se presentará el sábado 20 de julio de 2019 en The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater de Miami Beach como parte de su gira #Intuición. Up Next × SHARE COPY LINK El cantautor peruano Gian Marco se presentará el sábado 20 de julio de 2019 en The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater de Miami Beach como parte de su gira #Intuición.

Con el convencimiento de que pondrá a cantar y bailar a sus fanáticos durante tres horas ininterrumpidas tal como acostumbra, el cantautor peruano Gian Marco hace las maletas para emprender una gira que lo llevará por nueve ciudades de Estados Unidos en las próximas semanas.

“Hasta el día de hoy no he recibido ninguna queja de nadie por la duración de mis conciertos, sino todo lo contrario. La gente siempre me pide más”, expresó el cantautor de 48 años, quien presentará su maratón musical acompañado de su banda en The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater, el sábado 20 de julio.

Gian Marco anticipó a el Nuevo Herald que cantará varios temas de #Intuición, su album número quince, que da nombre a la gira, además de Se me olvidó, Te mentiría, Canta corazón, Sentirme vivo y Lamento, entre otros títulos que arrebatan a sus seguidores.

En la lista tampoco faltarán aquellos temas que escribió para Gloria Estefan (Hoy y Tu fotografía), Marc Anthony (Hasta que vuelvas conmigo), Emmanuel (Sentirme vivo) y Alejandro Fernández (Canta corazón).

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Regresar a Miami siempre es bonito. Sobre todo al Fillmore, un teatro tan lleno de energía”, dijo el cantautor, tras recordar que antes de establecerse en Los Ángeles, en el 2006, vivió seis años en Miami.

“Ese período me aportó muchísimo ya que llegué en un momento en que la industria musical experimentaba un cambio importante. Aquí tuve la oportunidad de trabajar con Emilio Estefan, conocer mucha gente, grabar dos álbumes, ganar mi primer Latin Grammy y componer para otros cantantes”.

Cuando derivó al tema de #Intuición, el artista dijo que se trata de un álbum “muy especial”, cuyas letras hablan de amor y desamor. Luego agregó que cada canción tiene “cuerpo y alma”, y que es muy rico musicalmente.

“Pero lo más importante es que refleja mi capacidad para reinventarme sin dejar de ser quien soy”, destacó. Y al referirse al género delegó en el público para que lo clasifique.

“Cuando escribo no me pongo a pensar en los géneros. Esa tarea se la dejo a la gente”, confesó Gian Marco, quien prefiere a que lo llamen “músico” antes de que lo etiqueten como baladista o folclorista.

Acerca de la avalancha de ritmos urbanos que invade el mercado, el cantautor recordó que aunque siempre han existido las modas, nadie debe sentirse obligado a seguirlas.

“Es interesante arriesgarse, experimentar y reinventarse. Pero también es importante saber hasta qué punto puedes disfrazarte de algo que no eres”, apuntó. “En mi caso, he preferido continuar haciendo lo de siempre sin caer en lo que hace todo el mundo”.

¿Qué lo mueve a escribir?

“Me inspiro en la gente, en el amor, un tema sobre el que se puede hablar de muchas maneras. Gracias a Dios, tengo la capacidad de observación y la facilidad de sintetizar una historia de amor en tres minutos. Pero también me inspiran mi familia, mis chicos”, dijo el cantautor en alusión a Nicole, Fabián y Abril, de 23, 16 y 14 años, respectivamente.

“Nicole está punto de graduarse de músico en agosto, y seguramente sacará algún disco a finales de este año. Fabián toca la guitarra, y al igual que a Abril le gusta cantar, pero todavía es muy pronto para predecir si los menores seguirán la carrera artística”, comentó.

Gian Marco está casado con la madre de sus hijos, Claudia Moro, desde hace 25 años, una hazaña para quien pertenece al mundo del espectáculo.

“Claudia y yo tuvimos la suerte de encontrarnos, y hemos sido lo suficientemente inteligentes para crecer juntos y a nivel personal. Pero si me preguntaran cuál es la fórmula para permanecer unidos durante tantos años, confesaría que no tengo la menor idea”, dijo entre risas el ganador de tres Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cantautor por Resucitar (2005), Dias nuevos (2011) y 20 años (2012).

¿Cuál ha sido la mejor lección que ha aprendido en casi tres décadas de carrera?

“Que nunca se debe dejar nada por sentado, que hay que aprender de los fracasos y hacer las cosas con honestidad y con mucho amor”.