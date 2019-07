Carolina Gaitán revela las verdades y mentiras del mundo del entretenimento

‘Vida, porque solo hay una’ La actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán presentará el monólogo musical ‘Vida, porque sólo hay una’ en el Flamingo Theater de Miami los días 21, 24 y 28 de julio. Up Next × SHARE COPY LINK La actriz y cantante colombiana Carolina Gaitán presentará el monólogo musical ‘Vida, porque sólo hay una’ en el Flamingo Theater de Miami los días 21, 24 y 28 de julio.

La historia de Vida Santiago, una cantante imaginaria que renunció a su identidad para alcanzar la fama, centra el argumento de Vida, porque sólo hay una, monólogo musical que presentará Carolina Gaitán en el Flamingo Theater Bar los días 21, 24 y 28 de julio.

Con este trabajo la actriz y cantante colombiana, conocida por su personaje de Catalina La Pequeña en la serie Sin senos sí hay paraíso (Telemundo), cumple un sueño acariciado desde hacía muchos años, actuar en un unipersonal que sacara a flote las interioridades del mundo del espectáculo, al son de los ritmos cubanos.

“Durante mucho tiempo anhelaba hacer un obra que hablara sobre las verdades y las mentiras del universo del entretenimiento. Tenía muy clara la idea. Pero como no sabía cómo desarrollarla, acudí a Johan Velandia, un dramaturgo y director colombiano que en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento vertiginoso a nivel mundial, para que la llevara a la escena”, expresó Gaitán, quien desde que interpretó el personaje de Lola Calvo en la serie Celia (Telemundo) quedó fascinada con La Lupe, la legendaria cantante cubana que lo inspiró.

“Vida Santiago tiene una existencia tan tormentosa como la de La Lupe, y al igual que ella, es una intérprete de la música cubana”, afirmó la actriz.

La obra comienza en un pueblo montañoso de Colombia, donde una niña llamada María se presenta en una audición de canto. Tras ser desaprobada por el jurado, uno de sus miembros le espeta que si quiere ser una estrella tiene que renunciar a su historia y transformarse en Vida, una cubana nacida y criada en “en la tierrra de los cantantes”.

Entre otros temas Carolina interpreta Lágrimas negras, Silencio, Te busco y Fiebre, un éxito de La Lupe que escogió para la escena en que la heroína descubre cuál es el verdadero precio de ser una celebridad.

La dirección musical corrió por cuenta de Thomas Zuluaga.

En la entrevista con el Nuevo Herald la actriz de 35 años recordó que su entrenamiento para asumir el papel de una cubana lo recibió en La Habana hace cinco años, precísamente, cuando se preparaba para el rol de Lola Calvo.

“Mi trabajo de campo fue tan importante que me sirvió como referencia para el personaje de Vida Santiago. Durante ese viaje estudié el acento, las costumbres, la forma de hablar y hasta la manera de cantar de los cubanos. Recuerdo que un día me sorprendí cantando temas de La Lupe en (el restaurante) La Bodeguita del Medio, y hasta me hice pasar por cubana para comprobar si lo estaba logrando”, rememoró la actriz, tras confesar que lo que más le impresionó de los habitantes de la isla fue “esa mezcla de melancolía con ‘sabor’ que provoca que su música sea tan deliciosa”.

Gaitán afirmó que su monólogo hace hincapié en el sacrificio del artista y la presencia de aquellas personas que intervienen en sus vidas “para bien y para mal”. Al mismo tiempo, desmiente la creencia de que tanto ella como sus colegas viven en “una realidad maravillosa” y exenta de problemas.

“Pero no todo es drama en esta obra”, advirtió. “Desde que me subo al escenario la gente se muere de risa con todas las cosas que le ocurren a Vida.

El monólogo se estrenó en 14 de mayo en el Teatro Nacional de Bogotá. En lo que cumple una gira por el país, hará presentaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

Al referirse a su trabajo en Sin senos sí hay paraíso, donde interpreta una muchacha de extracción humilde que se impone salir adelante por sus propios méritos sin tener que aumentarse el busto, Gaitán señaló que si la producción ha sido un fenómeno dentro y fuera de Colombia, al extremo de que ya va por la cuarta temporada, obedece a que contiene todos ingredientes para gustarle al público, “como el tema del narcotráfico, la violencia, el drama de las familias, una historia de amor y mujeres bonitas”.

“Catalina defiende a la mujer colombiana con su ejemplo. Cuando salgo a la calle compruebo que la gente valora su actitud cada vez que me dicen que esa mujer prueba que no hay que operarse para ser exitosa”, apuntó.

Cuando retomó el tópico de Vida, porque sólo hay una, la actriz confesó que es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado en toda su carrera.

“Aparte de bailar y cantar en vivo tengo que asumir otros personajes que hablan con acento mexicano, anglosajón y español”, añadió. “Además, tuve que aprender a lidiar con todos los problemas de producción. Como es un proyecto mío, me abanderé para sacarlo adelante sin una industria que me respaldara. Pero quedé satisfecha porque logré enviar mi mensaje en una hora y cuarenta minutos”.

Gaitán se formó en el Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg, de Nueva York. Su trayectoria incluye más de 15 series de televisión, varios montajes teatrales y dos producciones discográficas. En una de ellas, La gaita, hace un recorrido por el bolero y otros géneros hispanos.

En cuanto a sus planes inmediatos, la actriz anticipó que cuando concluya la gira regresará a Los Ángeles, California, donde reside con su esposo desde hace unos meses.

“Él quería volver a su país”, dijo sin ahondar en detalles. “Los Ángeles es una ciudad multicultural donde hay muchas oportunidades de trabajo”.