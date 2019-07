‘Walter Mercado es más que un nombre’, el misterio se devela en Miami

Walter Mercado da la bienvenida a su exposición en Miami El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado aceptó el reto de recorrer su carrera en la exposición Mucho, mucho amor, 50 años de Walter Mercado, que presenta hasta el 28 de agosto el museo HistoryMiami. Up Next × SHARE COPY LINK El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado aceptó el reto de recorrer su carrera en la exposición Mucho, mucho amor, 50 años de Walter Mercado, que presenta hasta el 28 de agosto el museo HistoryMiami.

A Walter Mercado, el rey de las predicciones, le dibujaron el futuro con una frase que le dijo su madre. “Algún día vas a laborar con las estrellas”.

Mercado no solo convirtió la astrología en su sustento, sino que se entregó totalmente a una carrera que hoy se celebra con la exposición Mucho, mucho amor, 50 años de Walter Mercado, que el público podrá visitar desde el 2 hasta el 25 de agosto en el HistoryMiami Museum.

“Las astrología es una ciencia, la más venerada y la más atacada”, definió Mercado a unos pasos de la entrada al salón donde se exponen 12 capas de la colección de más de 1,000 que ha atesorado desde que un día llegó al programa de Elín Ortiz, para sustituir al cantante español Camilo Sesto, vestido con una capa, el atuendo que con el tiempo convertiría en su sello personal.

Las capas que se pueden admirar en el museo –una por cada mes del año– tienen la magnificencia que imaginamos en los shows de televisión de Mercado, que en la cúspide de su carrera llegaba a una audiencia de 120 millones de personas, según recoge un texto en la exposición.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Se exhiben también fotos personales, varias “enciclopedias” sobre Mercado y unas castañuelas que dan cuenta de una de sus pasiones, el baile, que practicó con mucho ahínco hasta llegar a ser primer bailarín de su grupo universitario.

“Me pusieron de primer bailarín por ser tan persistente. Me escapaba de las clases de química para ir a bailar”, rememoró Mercado en una reciente entrevista con el Nuevo Herald en su casa de Río Piedras, en Puerto Rico, que fue preludio a su presentación en Miami.

“Todo está precioso, tiene un poquito de Walter, el sabor, el gusto y el buen gusto”, opinó el astrólogo puertorriqueño sobre la exhibición, patrocinada por la Knight Foundation.

Al mismo tiempo indicó que la muestra, llena de misterio, refleja más su exterior, él, sin embargo, es alguien más volcado hacia el interior, reconoció.

Dos personas pasan frente al mural con la imagen de Walter Mercado que abre la exposición dedicada a su vida y carrera que presenta en HistoryMiami Museum, desde el 2 al 25 de agosto. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Al recorrer su vida reflejada en esos objetos, Mercado piensa en el niño “flaquito y enfermizo” que creció en el campo. Asimismo, dice sentirse satisfecho de que con muchas lecturas y mucho esfuerzo, pudo llegar a ser quien es hoy, alguien que la gente saluda y da muestras de afecto.

“He sido bendecido en mi camino por la vida, y en los países que he visitado, si me reconocen, me dicen: Eso es un regalo para usted”, rememoró también en la entrevista previa con el Nuevo Herald.

En el salón del museo de Miami, Mercado apuntó a unas cartas del tarot expuestas en una vitrina, junto a una Virgen de Regla y otros objetos religiosos de valor personal.

“Esas cartas son las primeras con las que consulté a miles de personas y ninguna se quejó”, señaló, recordando que la frase “Mucho, mucho amor”, surgió como una despedida en su programa de televisión.

Mercado contó que entonces leía un libro sobre la Gran Fraternidad Universal, una organización cultural abocada al perfeccionamiento de la raza humana, que se fundó en Caracas en 1948.

“Ya se iba a terminar el programa. Llegué a Piscis y entonces dije: ‘Que Dios me los bengida a todos, que les dé paz, mucha paz, y sobre todo, mucho, mucho amor”, recordó sobre los inicios de sus palabras emblemáticas.

El astrólogo expresó su deseo de que la exposición sirva de inspiración a quienes la visiten.

“Walter Mercado es más que un nombre, es amor, paz, comprensión y tolerancia, es romper fronteras y atreverse a lo que uno nunca se ha atrevido”, dijo el astrólogo que se ha propuesto mantener el corazón joven y los ojos frescos para admirar lo que le trae el presente.

“La vida es un regalo. Todos los días al levantarme digo: ‘Gracias, padre, por un día más de vida’ “, concluyó.

Mucho, mucho amor, 50 años de Walter Mercado, del 2 al 25 de agosto en el HistoryMiami Museum, en 101 W Flagler Street. El 3 de agosto Mercado ofrecerá una charla especial. Los interesados en asistir pueden comprar boletos en historymiami.org.