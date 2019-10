Besó a Castro y quería casarse con Obama. Piden retirarle la visa de EEUU a esta artista cubana

Composición de fotos del afecto que le demostró Haila María Mompié a Castro en evento oficial

La cantante cubana Haila María Mompié alcanzó estatus de figura controversial por sus alabanzas a Fidel Castro, pero el rechazo no parece motivar a muchos a firmar una petición para que se le retire la visa de Estados Unidos.

La petición, que se presentó el 30 de septiembre en la sección We the People en la página de la Casa Blanca, no parece que llegará a ningún lado. La plataforma tiene como objetivo llevar el sentir de las personas a los expertos en política de la administración norteamericana.

Los autores de la petición dicen que se le debe impedir la entrada a Mompié a Estados Unidos porque “le cantó mil veces a Fidel Castro”, y por lo tanto “sus conciertos no deben celebrarse en este país”.

Hasta el momento solo se han recogido 1,946 firmas y la meta son 100,000 firmas en 30 días, para que la petición reciba una respuesta oficial.

Mompié, una de las solistas más destacadas de la isla, le cantó a Castro y también lo besó en un evento “frente al Palacio Presidencial”, reconoció ella misma en una entrevista con el canal de televisión ruso RT en español. Un hecho, que por demás está documentado en fotografías y videos.

“En Miami me han dicho de todo”, dijo Mompié en la entrevista de marzo del 2019, al tiempo que señalaba que “mucha gente alabó que yo le haya cantado a nuestro comandante en jefe”.

“Fue una suerte para mí conocer a una de las figuras mundiales más queridas y odiadas también. Creo que a muchos les hubiera gustado quedarse con la imagen de Fidel Castro, que era una figura importante”, añadió en la misma entrevista en la que también afirmó que le hubiera gustado casarse con el ex presidente Barack Obama.

“Me hubiera convertido en la Primera Dama Cubana de Estados Unidos”, bromeó.

En los funerales de Castro, en el 2016, Mompié expresó que tenía “un dolor muy grande, porque todos saben lo que significa la figura de Fidel Castro para todos los cubanos.”

Dos años más tarde, el 28 de enero del 2018, Mompié celebró su cumpleaños en Miami, junto a su hermanos y unos amigos en un restaurante de Brickell.

Después de conocer sobre la petición para que se le retire la visa a Estados Unidos, la cantante compartió recientemente en su perfil de Instagram una frase en la que manifestó: “Mi cariño es para todo aquel que logra comprenderme sin juzgarme”.