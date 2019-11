‘Cinema Venezuela’ cumple cinco años y celebra a María Conchita Alonso

Lo más reciente de la creación cinematográfica venezolana vuelve a acaparar la atención de los cinéfilos del Sur de la Florida con Cinema Venezuela.

El evento, que arriba a sus cincos años de fundado, ocupará el Silverspot Cinema de Brickell desde el 7 hasta el 10 de noviembre con diez largometrajes y diecisiete cortos de todos los géneros.

La función inaugural corresponde a He matado a mi marido ( 9 p.m.) comedia negra protagonizada por María Conchita Alonso y un elenco estelar conformado por Eduardo Yañez, Guy Ecker, Alicia Machado, Gaby Espino y Gabriela Vergara, entre otros.

La película, filmada en Estados Unidos, está dirigida por el multipremiado Francisco Lupini. Cuenta la historia de una mujer desesperada que asesina a su esposo infiel en la mañana en que le celebrará el reciente premio Pritzker que acaba de obtener. Aterrada por no poder guardar las apariencias, la mujer recurre a la ayuda de su criada para ocultar el cuerpo y asegurarse de que la velada sea un éxito. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados, le impiden mantener el secreto.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Este año nos mudamos al Silverspot Cinema, una maravillosa sala con tecnología de avanzada que nos permite pasar al siguiente nivel en cuanto a calidad de proyección y confort para el público asistente”, expresó la actriz y productora Indira Leal, directora del evento, tras anunciar que entre las novedades se destaca el tributo que se le rendirá a la trayectoria de María Conchita Alonso, “una de las personalidades hispanas que han logrado desarrollar su carrera en Hollywood a lo largo de varias décadas”.

La filmografía de la actriz y cantante cubano venezolana incluye más de cincuenta producciones entre las que sobresalen Moscow on the Hudson, The House of the Spirits y Caught.

Alonso estará presente en la apertura.

“Para todo artista siempre es bonito recibir un reconocimiento pues nos inspira a seguir adelante. Pero si este viene de mi gente venezolana, que me conoce desde que empecé a los 15 años en los concursos de belleza, llega aún más a mi corazón”, dijo María Conchita desde Los Ángeles. “En lo que respecta al público, le recordamos de dónde venimos y quiénes somos para que no nos olviden”.

Al referirse a He matado a mi marido, la artista aseveró que gustará a la audiencia de Miami por su argumento, que “aborda temas tan importantes como la homofobia y el racismo”, y por la calidad de su elenco.

El viernes 8 le corresponde al documental El pueblo soy yo. Venezuela en populismo (Carlos Oteyza, 7 p.m), sobre los hábiles mecanismos de poder iniciados en el gobierno de Hugo Chávez y continuados por Nicolás Maduro. La película desentraña la aparición del carismático líder en un momento de crisis, y cómo pudo polarizar a la sociedad. Luego sigue El vampiro del lago (Carl Zitelmann, 9 p.m.), una adaptación de la novela de Norberto José Olivar sobre un escritor que sigue las huellas de un misterioso asesino que pretende convertirse en inmortal.

El sábado 9 le toca Verde salvaje (3 p.m.), un documental de Belén Orsini acerca de un grupo de biólogos que se adentra en el universo de la tortuga verde (Chelonia mydas) a través de un recorrido que los lleva por Isla de Aves, el Archipiélago Los Roques y el Golfo de Venezuela.

‘Cinema Venezuela’ exhibirá ‘Voy por ti’, un largometraje sobre los efectos del ‘bullying en’ la vida de tres adolescentes dirigido por Carmen La Roche. Cortesía 'Cinema Venezuela'

Por su parte, Hijos de la sal (Andrés y Luis Rodríguez, 5 p.m.) cuenta la historia de Evaristo, quien contraviniendo las costumbres del pueblo, pide a sus hijos desde su lecho de muerte que incineren su cadáver y echen sus cenizas al mar. Espejos (César Manzano, 7 p.m) describe la vida de seis personas que sin estar consciente de ello se mantienen interconectadas en una ciudad en crisis.

La tanda sabatina cierra con El silbón (Ginsberg Bermúdez, 9 p.m.), sobre un muchacho maltratado que andando el tiempo se convierte en un héroe justiciero con sed de venganza.

Para el domingo están programadas Muerte en Berruecos (Caupolicán Ovalles, 5 p.m), drama histórico sobre el asesinato del general Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho; Voy por ti (Carmen La Roche, 7 p.m.), una reflexión acerca de los efectos del bullying en la vida de tres adolescentes, y Jazmines en Lídice (Rubén Sierra, 9 p.m.), la tragedia de una mujer que tras la pérdida de su hijo ve conminada por sus hijas a abandonar el barrio donde ha pasado toda su vida.

La programación de los cortometrajes puede encontrarse en la página online cinemavenezuela.org.

Indira Leal, directora de ‘Cinema Venezuela’. Haidar Rahamut Cortesía 'Cinema Venezuela'.

“Llegar a esta quinta edición ha requerido de mucho esfuerzo, dedicación, constancia y pasión por cumplir un sueño. Y saber que somos el puente entre el cine venezolano y la ciudad de Miami es un propósito que hemos asumido responsablemente”, enfatizó Leal. “Por eso celebramos a cada uno de los venezolanos regados por el mundo que de alguna manera nos tienden una mano para subir esta escalera, peldaño a peldaño, y así construir una marca que ofrecemos con orgullo a todo aquel que se acerca a disfrutar de Cinema Venezuela”.