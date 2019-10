Lissette: ‘ahora los artistas pueden ‘pegar’ en las redes y estar en contacto con sus fanáticos

Antes de salir al escenario Lissette medita en el camerino, repite un mantra y se pone en manos de Dios. Así lo hará el sábado 2 de noviembre en el Flamingo Theater Bar, donde se reencontrará con sus seguidores después de mucho tiempo sin presentarse en un concierto en solitario en Miami.

“Nada es comparable con el aplauso del público. Nadie imagina la energía que se recibe cuando el cariño es verdadero. Solo por eso vale la pena seguir cantando”, expresó la intérprete desde su casa de Pinescrest, mientras ultima los detalles de Un poco más, un espectáculo “lleno de sorpresas” que concibió junto con el maestro Ricardo Eddy Martínez y el director escénico Gonzalo Rodríguez.

“Desde hacía tiempo mi gran amigo y ex director musical Ricardo ‘Eddito’ Martínez quería hacer un concierto íntimo, con los músicos de su banda Poem, que recordara esas noches de cabarés que ya no abundan en Miami. Una idea que me entusiasmó desde el primer momento por venir de un artista que al igual que con Gonzalo Rodríguez, me resulta muy cómodo trabajar”, explicó Lissette.

El programa incluye Eclipse total del amor, Copacabana, Martes, 2 de la tarde y Debut y despedida, entre un sinnúmero de éxitos que vienen acompañándola desde hace más de cuatro décadas.

“Hay números que sonarán como nuevos, pues por múltiples razones no los había vuelto a cantar, como Carta de un león a otro, de Chico Novarro, que cuenta la historia de dos leones que viven en un zoológico y son separados. También haré temas poco conocidos como ¿Dónde empezar?, de mi álbum Soles, uno de los más recientes”, anunció la cantante, tras señalar que basó la selección en aquellas canciones emblemáticas de su carrera “ya que no es conveniente hacer una función completa de números nuevos, porque la gente quiere escuchar lo que ya se sabe”.

Entre las novedades de la noche anticipó que hará dúo con Michael Cosculluela en Amapola, el tema de Juan Luis Guerra, y luego unirá su voz a la de su hija Nicolle, su primogénita, fruto de su unión con Willy Chirino, en una selección de títulos que prefiere no revelar.

“Nicolle es muy talentosa, lo mismo escribe, produce, canta, que toca la guitarra. Como su hermana Alana, demostró su talento musical desde muy pequeña”, dijo orgullosa.

Lissette confesó que lo suyo es el pop, la balada y el rock. En cuanto a las letras, prefiere aquellas que cuenten historias de amor y desamor que lleguen al corazón. Por eso tiene sus reparos con muchos de los temas de la música urbana, “que expresan una manera de ver la vida de una forma muy grosera”.

“Yo prefiero las letras que le cantan al amor, un sentimiento inherente a todos los seres humanos”, señaló. “Lamentablemente, no existe un balance entre la cantidad de música urbana que promueven las emisoras y aquellos temas con melodías e instrumentaciones más elaboradas. Pero no hay dudas de que este es un signo de los nuevos tiempos”.

Al referirse a sus comienzos como profesional, la cantante cubana se remontó a Puerto Rico, donde fue contratada por un sello discográfico, siendo muy joven, y con el tiempo logró conducir sus propios programas de televisión.

“Al principio tuve la suerte de contar con el respaldo de mis padres (el dúo de Olga Chorens y Tony Álvarez), que ya eran estrellas. Pero de ahí en adelante tuve que luchar sola y enfrentar todos los retos. No era como ahora, que los artistas pueden ‘pegar’ un número en muy poco tiempo a través de las redes sociales, y mantenerse en contacto directo con sus fanáticos como yo lo hago con los míos”, dijo la cantante, cuya trayectoria incluye presentaciones en España, México y varias capitales sudamericanas.

Cuando no está de gira o grabando, Lissette dedica parte de su tiempo a Fur Angels Rescue, una organización sin fines de lucro que ha salvado a miles de animales en el Sur de la Florida y Puerto Rico.

“Los animales me apasionan desde niña. Recuerdo que en mi casa de Cuba me la pasaba con mis conejos, mis patos y mis pececitos. Gracias a ellos, en muchas ocasiones alivié mi soledad antes de que mi hermana Olguita naciera”, evocó la intérprete, que tiene perros, tres gatos, 28 pájaros y una “lagunita” repleta de peces.

Al referirse a sus cuentas pendientes, Lissette dijo que le gustaría volver a incursionar en la comedia musical, tal como lo hizo en Song & Dance, la pieza de Andrew Lloyd Webber que representó en el Coconut Grove Playhouse hace varios lustros. También quisiera concluir de una vez su libro memorias.

“Ya lo empecé. Ahí relato mi vida en Cuba, la salida de mi país a través de la Operación Pedro Pan, en 1961, mis triunfos en Puerto Rico y las giras por Latinoamérica y España. Es tanto lo que quiero contar que no sé cuál será el fin”, concluyó.