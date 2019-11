La muchacha no le hacía caso, pero el joven la conquistó cantándole vallenatos

El Teatro Trail celebra el otoño a golpe de parranda con el estreno en Miami de Vallenato, Help Me!, un espectáculo escrito, producido y dirigido por Dago García, que se presentará los viernes y sábados a partir del 8 de noviembre.

El elenco está conformado por Matthew Windey, Lillyana Guihurt, Damián y un conjunto musical.

Calificada por su creador como una “comedia romántica”, la obra cuenta la historia de Rafa, un estudiante universitario con fama de parrandero que le declara su amor de Tati, la alumna más juiciosa del plantel, quien desoye sus reclamos tras conocer la fama de picaflor del pretendiente. Pero como el joven no se da por vencido, acude a su mejor amigo, el cantante Damián, para que lo ayude a conquistar el corazón de la muchacha con sus vallenatos.

“Desde hace tiempo vengo trabajando en un formato que mezcla la comedia, el stand up y la música en vivo. Es una fórmula mágica porque el público participa de una manera activa a lo largo del espectáculo. Y da gusto verlo cómo canta y goza con las travesuras de los personajes”, expresó el director colombiano a pocos minutos de comenzar un ensayo, luego de aclarar que su propuesta no se ajusta a los estándares tradicionales del teatro musical.

“Más que una fusión de música y dramaturgia, como ocurre en el musical tradicional, la obra respeta las particularidades de sus componentes. De ahí que, cuando se producen los pasajes humorísticos, nunca se ven interrumpidos por las melodías; y mientras éstas se escuchan, ocurre lo mismo”, añadió.

La selección musical incluye temas tan conocidos como El testamento, La creciente, Vivo en el limbo, y Volví a nacer, entre casi veinte títulos clásicos del vallenato.

“La obra rinde tributo al vallenato, un género que le ha dado la vuelta mundo y que se mantiene fresco a través de las generaciones”, apuntó. “A estas alturas no se podría afirmar que es privativo de lo colombianos ya que forma parte del patrimonio universal”.

Al referirse a los retos que enfrentó durante el montaje, el director de 57 años expresó que el mayor fue sustituir los ‘tiempos muertos’ en el escenario por escenas que sorprendieran al espectador. Como aquella en que Tati llega de imprevisto y encuentra bailando a Rafa y Damián – “tal si hubiera algo más algo más que una amistad entre ellos”–, o el pasaje en que este último intenta cantarle un tema romántico sin resultados satisfactorios.

La obra lleva cuatro semanas a sala llena en la Teatro Patria de Bogotá.

La puesta en escena, de corte minimalista, recrea la casa de Tati, la plazoleta y un aula de la universidad. Para los números musicales se emplearon proyecciones con imágenes abstractas.

Parte del equipo de ‘Vallenato, Help Me!’ (desde la izq.): Juana García (productora), Mattew Windey, Dago García (director). Lilly Guihurt, Damián y Marisol Correa (directora.Teatro Trail). Harry Castiblanco Cortesía

“Procuramos que en todo momento el público se identifique con el conflicto de los personajes independientemente del marco en que se desenvuelvan”, señaló el director.

En cuanto al elenco, aseveró que se trata de actores “muy bien entrenados”, que aunque nunca habían trabajado bajo sus órdenes, “enseguida entendieron la historia y aportaron elementos que contribuyeron a que adquiriera su propia identidad.

“El amor siempre es un tema que interesa a las personas de cualquier edad. En el caso de Vallenato, Help Me!, se trata una historia sobre el triunfo de la persistencia, porque como dice el refrán, la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza”, concluyó.

García, graduado de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una trayectoria que incluye la producción de más cuarenta series de televisión, como la famosa Pedro el escamoso, y la coproducción de El abrazo de la serpiente, nominada al Oscar 2018 en la categoría de Mejor Película Extranjera, entre medio centenar de títulos para la pantalla grande. En su portafolio teatral sobresalen Cepeda en las tablas, sobre el cantautor colombiano Andrés Cepeda, y La historia ilustrada del sexo.