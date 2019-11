Gloria Estefan explica por qué no cantará en el Super Bowl

Gloria Estefan E. Enterprises

Gloria Estefan vuelve a ser centro de la noticia al revelar el motivo que la llevó a rechazar la invitación de Jay-Z para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020, que estará encabezado por Jennifer López y Shakira.

“¿Cuál sería la necesidad?”, expresó la cantante cubanoamericana en el espacio Entertainment Tonight, el martes, tras afirmar que el evento “ya tienes dos cabezas de cartel increíbles”.

“Eso es algo muy estresante. Y ya he hecho dos” agregó la intérprete, quien será la anfitriona del Kennedy Center Honors.

Estefan, de 62 años, participó en el espectáculo del Super Bowl en 1992 y en 1999.

En la primera ocasión interpretó Live for Loving You y Get On Your Feet. La segunda vez seleccionó Oye, Turn the Beat Around y un popurrí con Stevie Wonder que incluyó uno de sus éxitos, You’ Be Mine (Party Time).

La estrella del rap Jay-Z es el organizador del espectáculo de este año, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, el 2 de febrero.

Entertainment Tonight también informó que el rapero llamó al esposo de Gloria, el productor cubanoamericano Emilio Estefan, para preguntarle si ella quería actuar por tercera vez. Un dato que confirmó Frank Amadeo, presidente de Estefan Enterprises, quien desmintió rumores sobre un enfrentamiento entre la cantante y Jay-Z.

“Desde que se publicó la noticia en Entertainment Tonight, parece que hay historias que enfrentan a Jay-Z y a Gloria”, dijo Amadeo al Miami Herald. “Es tan simple como lo que dijo en el programa: que lo ha hecho dos veces y quería pasar el batón a Shakira y a JLo. No hay nada más detrás de eso, aparte del hecho de que ella tiene un par de proyectos que entrarían en conflicto con el horario (del Super Bowl)”.