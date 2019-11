Retrato de una mujer que anhela cambiarse de piel a golpe de flamenco

Tras un año preparando lo que considera su nuevo “bebé” Siudy Garrido regresa al escenario del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts con Bailaora, un espectáculo que tendrá su estreno mundial el domingo 24 de noviembre en función única.

“Estoy emocionada y muy contenta con este estreno. No hay nada como ver que las ideas comienzan a plasmarse sobre el escenario después de tanto esfuerzo. Es como si asistiera al nacimiento de un bebé”, dijo la artista venezolana a pocos minutos de iniciar un ensayo.

Garrido señaló que a diferencia de sus producciones anteriores, “que venían con muchas tablas a sus espaldas”, esta tiene una connotación especial porque pondrá a prueba, una vez más, su espíritu innovador, pero sin el fogueo de la escena.

“Bailaora es el retrato de una mujer que anhela cambiarse de piel. Refleja la valentía de todo aquel que está dispuesto a romper con los conceptos preestablecidos y busca su propio camino. No es más que la historia de una bailarina de flamenco que nace y crece en América con todas las influencias del continente”, explicó Siudy.

Al referirse a las novedades de la producción, destacó la música original del flautista Juan Parrilla, conocido por sus colaboraciones con el famoso bailaor Joaquín Cortés, así como el aporte del hijo de este, Manuel Fernández, “que con su guitarra eléctrica imprime una sonoridad muy actual a la obra”. También elogió la participación del guitarrista flamenco José Luis de la Paz.

Siudy Garrido afirmó que siempre se ha preocupado por integrar el flamenco a otros géneros. Omar Cruz Cortesía

El conjunto cuenta con el respaldo de una banda de ocho músicos, bajo la dirección de Parrilla, y bailaoras .

En lo concerniente a la puesta en escena Garrido subrayó que se trata de una propuesta “vanguardista” que se apoya en el diseño de luces, de Oscar Gómez, y el vestuario de Filomena Fernández y Verónico Porras.

La artista, residente en Miami, recordó que a lo largo de su carrera siempre se ha preocupado por integrar el arte del flamenco a otros géneros, tal como lo hizo en el espectáculo Entre mundos, que lo fusionó con el género urbano. Como resultado, el experimento permaneció tres meses a sala llena en el New World Stages del circuito Off-Broadway, de New York.

En el caso de Amor brujo, sobre la partitura de Manuel de Falla, la intérprete mezcló el flamenco con la música sinfónica en un propuesta que desde hace cuatro años viene presentándose en los teatros más prestigiosos de Estados Unidos, como el Hollywood Bowl, de Los Ángeles, donde fue ovacionado por una audiencia de 15 000 personas en junio de este año.

Entre otras presentaciones recientes, la artista destacó la del programa de televisión World of Dance (NBC), producido por Jennifer López, donde mostró un flamenco sazonado con temas de Ricky Martin y del grupo Evanescence.

“Todas estas vivencias me llevaron a concebir Bailaora, una propuesta que no solo aborda el flamenco desde la perspectiva de hoy, sino que apuesta por el flamenco del mañana”, destacó.

Sobre los retos que enfrenta un bailarín de flamenco en la actualidad, la intérprete aseveró que el mayor es conquistar el favor de las audiencias más jóvenes.

“Por eso es importante hacer montajes que se alimenten de las corrientes musicales y teatrales de moda a nivel mundial”, apuntó la coreógrafa, tras confesar que el hecho de ser venezolana le ha dado la oportunidad de aportar un aire diferente al género basado en el conocimiento y el estudio profundo de este arte.

Aparte de la influencia de su madre, la bailarina y pedagoga Siudy Quintero, Garrido tiene otros modelos a seguir.

“Todavía me inspiran Carmen Amaya y Antonio Gades, que supieron llevar el flamenco a las grandes multitudes, y de los que no me canso de ver sus videos. De los bailaores contemporáneos reservo un lugar especial para Antonio Canales, con quien pude compartir el escenario en varias ocasiones”, afirmó.

Casada con Pablo Croce, productor de sus espectáculos, la artista se muestra optimista con respecto a “la salud” del flamenco en su ciudad de adopción.

“La preferencia por el flamenco crece por día entre el público de Miami. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Esa mi mayor misión”, dijo convencida.