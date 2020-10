Festival de People en Español llega en línea para celebrar el orgullo hispano

Bajo el lema de “El momento es ahora: ¡Vota por un futuro mejor!”, el Festival de la revista People en Español se celebrará de manera virtual el sábado 10 y el domingo 11 de octubre para homenajear el Mes de la Herencia Hispana.

Fiel a su tradición, el evento, que tradicionalmente se efectuaba en Nueva York, se reinventa en tiempos de pandemia para destacar el aporte de los latinos a la cultura estadounidense a lo largo de los años.

El festival se transmitirá gratis de 8 p.m. a 11 p.m a través de www.festivalencasapeopleenespanol.com/.

Contará con la participación de Gloria Estefan, la actriz Elizabeth Gutiérrez y los cantautores Gian Marco, Aymée Nuviola, Adrián Vadim, Lenier, Ingrid Contreras y Drizmali Lyanno, entre un gran desfile de celebridades.

Por su parte, la periodista Pamela Silva se sumará al grupo de presentadores que conducirán las jornadas con miras a destacar el valor de los votantes hispanos e indicar qué deben hacer los jóvenes para ejercer su derecho al voto.

“Al ser un medio dirigido a los hispanos, nuestra responsabilidad no solo es informar a la audiencia, sino también inspirarla y motivarla”, expresó la directora de People en Español, Monique Manso, tras señalar que nunca ha habido un momento más importante como el de ahora para que los latinos empleen sus voces para beneficio de las futuras generaciones.

Es nuestro deber usar este momento para aprender de nuestros logros pasados mientras allanamos el camino para el futuro, especialmente ahora, cuando nos preparamos para impactar en las elecciones de 2020”.

Al festival se sumarán varios actores de las producciones de Netflix, tales como David Castañeda (The Umbrella Academy), Julissa Calderón (Gentefied) y Julio Macías (On My Block y Selena: La Serie), quienes disertarán sobre lo que significa ser latino en Hollywood y los esfuerzos que se realizan para lograr una representación más inclusiva y diversa en las pantallas.

Como anticipo al estreno de Selena: la serie, Netflix dará a conocer imágenes de lo ocurrido detrás de cámaras durante la producción.

Pero sin lugar a dudas, uno de los segmentos esperados del Festival de People en Español es la participación de Gloria Estefan, quien sostendrá una conversación con Armando Correa, editor en jefe de la publicación.

Durante el encuentro, la cantante hablará sobre el éxito de Brazil305, su álbum dedicado a la música brasileña, y acerca del estreno de Red Table Talk.

En la serie de ocho episodios, de Facebook Watch, la intérprete de Conga! comparte cartel con su hija Emily y su sobrina Lili Estefan, la presentadora de El Gordo y La Flaca, para disertar sobre sus experiencias en la vida y en sus respectivas comunidades.

Junto con la conferencia Poderosas Live!, el Festival de People en Español es uno de los eventos más importantes de la publicación, que actualmente llega a más de 7 millones de lectores a través de su edición impresa y las plataformas digitales.