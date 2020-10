El negocio de influencer: ¿estafa o apariencia? Artistas denuncian que se compran los likes

View this post on Instagram

FAMILIA hace algún tiempo me viene PREOCUPANDO este tema .como figura pública y comunicadora creo que es hora de poner un hasta aqui . Realmente triste ver incluso a compañeros COMPRAR LIKES Y SEGUIDORES en verdad me da mucha pena la necesidad de Sobresalir y engañar tanto a las marcas como a sus seguidores y al mundo a de ser terrible llegar a casa y saber que detras de cada like no esta alguien que en verdad te admira o quiere o le gusta tu estilo . Hoy lei a mi amiga @jessicagalvan_ y dije caray no soy la única que se da cuenta ! en segundos de subir una foto tienen miles de likes pero el mismo engagement por ejemplo que tengo yo ! ( con menos seguidores ... y en muchos casos mucho menos no dan las matemática ni la lógica por respeto a mi misma ni he comprado seguidores ni likes ! Ni comentarios , en que clase de mundo estamos viviendo donde es mas importante aparentar que ser .. muy triste de un dia para otro suben millon o millones .. y sus comentarios siguen iguales. Que clase de ejemplo damos los que somos figuras públicas? Me han enviado md donde si regalo dinero o diferentes dinámicas que obvioo ellos cubren ,me suben los seguidores likes y demás de manera orgánica ... les doy gracias a todos y cada uno de mis seguidores! Que me han acompañado desde mi 1 telenovela ( ya 11) . Noticieros Televisa y programas de revistas tanto en mexico como en usa . Asi como todas las obras de teatro Series . Y Peliculas. Gracias para mí aunque haya 10 personas en un teatro doy función! Pero bueno eso lo dan las tablas ,la profesión y los VALORES REALES . Todos compartimos la foto mas bonita ! Nuestros logros ! Nuestros sueños cumplidos! Mas porfa no se dejen engañar con mentiras . Cada quien su negocio , si obviamente es un negocio el sumar seguidores para ello pagan .. que flojera vivir en un mundo de mentiras . Posen hagan sus historias compartan lo lindo creen lo lindo ! Rien y lloren muestren. Lo que deseen de si mismos y lo que no no . Pero no traten de engañar a los adolescentes..quiza ellos por su inocencia ,son los únicos que se las creen . Seamos lógicos y no traten de engañar a marcas y a la gente . besos mil MM