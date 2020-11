Afectada por el COVID, Francisca Lachapel habla de su estado de salud y de la boda

Francisca Lachapel está pasando el COVID-19 sin sentido del gusto y del olfato aún, y con síntomas leves, dijo el lunes la presentadora de Univision en un video que compartió en sus redes sociales.

Lachapel formaba parte del elenco de Tu cara me suena, que reanudó sus transmisiones el domingo, luego que la producción decidiera suspenderlo el 16 de octubre porque varios de los participantes contrajeron el virus.

“A pesar de que cumplí con todos los protocolos de seguridad, el COVID llegó a mi casa”, dijo llorando Lachapel, en conversación con sus colegas de Despierta América.

También dijo, en su estilo bromista, que como las embarazadas, que comienzan a sentir síntomas cuando les dan el anuncio de que van a ser madres, en su caso solo sintió un poco de dolor de espalda cuando le dijeron que tenía el coronavirus.

Asimismo, reconoció que después comenzó a sentirse peor en las noches, una descripción típica de quienes padecen la enfermedad.

“De todo lo difícil que estamos viviendo, lo que más asusta es que llamen un día y digan que mi mamá tiene coronavirus, es una llamada que no quisiera recibir”, dijo Lapachel a el Nuevo Herald antes de enfermarse.

En esa ocasión reconoció que no le molestaba no poder salir, o ni siquiera no poder casarse.

La boda está suspendida

“No hay boda, no hay planes, Francesco me va a tener que pedir la mano otra vez”, dijo Lachapel, refiriéndose a cómo la pandemia afectó sus planes de casarse con su prometido, Franceso Zampogna.

La pareja pensaba casarse en Italia, tierra de origen de la familia del novio, pero este es uno de los países más afectados por el coronavirus, así que pospusieron el enlace hasta nuevo aviso.

Francisca también envió un mensaje a sus seguidores para hacerles más llevadera la situación que genera la pandemia, ya que en muchos países se mantiene el confinamiento.

“No se preocupen, ocúpense”, dijo. “En este tiempo de incertidumbre, olvídense de las cosas de las que no tienen control, llamen a una amiga, quédense un día entero viendo películas. Eso me da una liberación que no tienen idea”, concluyó.