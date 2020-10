El Teatro Trail reabre sus puertas con una comedia sobre una mujer desesperada

Marisol Correa reabre el Teatro Trail con el unipersonal ‘Hasta el tope’. Teatro Trail

Tras siete meses sin ofrecer funciones por causa de la pandemia el Teatro Trail reabrirá sus puertas al público el sábado 14 de noviembre con la reposición del unipersonal Hasta el tope (Fully Committed), comedia de Becky Mode, adaptada por Max Ferrá, bajo la dirección de Manuel Mendoza.

En la trama, Marisol Correa asume el papel de una actriz desempleada que, al borde de la desesperación, consigue trabajar en un restaurante de Miami sin imaginarse las sorpresas que recibirá en su nueva aventura.

“La obra me da la posibilidad de interpretar muchos personajes a la vez, una oportunidad que no se da todos los días. En poco más de una hora, lo mismo puedo transformarme en una española, una cubana, una argentina y hasta en mi propio padre”, relató Correa a el Nuevo Herald, luego de recordar que Mendoza la dirigió en Los monólogos de la vagina, El Toc Toc, Crónicas desquiciadas y El espíritu burlón.

Para la función, que se repetirá el sábado 21, la actriz y directora del Teatro Trail aseguró que solo se tendrá acceso al cincuenta por ciento de la sala, de 430 butacas, siguiendo al pie de la letra todas medidas sanitarias orientadas por el Departamento de Salud.

“Al principio pensábamos que la pandemia podría eliminarse en unas pocas semanas y que podría hacerle frente a los gastos del teatro. Pero en la medida en que la situación se fue prolongando decidí conversar con un grupo de colegas para decidir qué debíamos hacer con nuestros teatros, ya que su mantenimiento depende de lo que se recaude en la boletería”, expresó la artista colombiana, quien unió fuerzas con el productor Miguel Ferro, del Paseo Wynwood, los actores Alejandro Vale y Jessica Álvarez Dieguez, de Teatro 8, el director Juan Roca, de Havanafama, el dramaturgo y director Eddy Díaz-Souza, de Artefactus, el productor Rodney González, del Teatro de Bellas Artes, y con los actores Adriana Barraza y Arnaldo Pipke, de Adriana Barraza Acting Studio, para formar la HISTEPA (Hispanic Theater and Producers Association), una organización sin fines de lucro encaminada a enfrentar la crisis.

“Fueron muchas semanas tocando las puertas de los políticos de la ciudad y del condado para explicarles que nuestros teatros dependen de las ventas de boletos, que no reciben subvenciones y que mientras permanezcan cerrados hay que asumir los gastos de mantenimiento”, recordó.

Correa añadió que después de varias reuniones con el Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami- Dade, tanto ella como sus colegas lograron “aplicar” para un programa destinado a las artes, de los cuales recibirán una cantidad de dinero, aún por precisar, para cubrir las necesidades básicas que le permita sobrevivir unos meses más mientras todo regrese a la normalidad. Correa confesó que esta etapa ha sido “terrible” porque no ha podido generar “ni un dólar” para mantener la sala y a su equipo de 30 personas. De ahí que haya tenido que recurrir a sus ahorros, a los préstamos de amistades y a la benevolencia de los acreedores.

Entre otras cifras reveló que el alquiler mensual del inmueble de la Calle Ocho asciende a $20.000 mensuales y que la suma del resto de los servicios (electricidad, seguros, agua, permisos, Internet, etc.) oscila entre los $5.000 y los $7.000.

El precio regular de un boleto cuesta entre $30 y $60. Lo que no ha impedido que desde hace nueve años, lapso que comprende su administración, “el público lo haya pagado con gusto con tal de divertirse con espectáculos de calidad”.

Por las tablas del Trail y de su “hermana menor”, la sala Catarsis, han desfilado obras de todos géneros que incluyen las tres partes de Oficialmente Gay, Que 40 años no son nada, Los monólogos de la vagina, Gordura de mi vida, La Lupe y el musical Vallenato Help Me, entre más de 500 títulos. Sobre los próximos proyectos, la actriz y productora afirmó que la pandemia la ha obligado a no hacer planes a largo plazo. Pero “si todo sale bien”, retomará la temporada de Mi robot sexual, la comedia de Alexis Valdés, que tuvo que interrumpir en marzo en pleno éxito.