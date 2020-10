‘Jamás he contemplado el retiro. Pienso morirme sobre el escenario’, Annia Linares

La cantante cubana Annia LInares se presentará en Alfaro’s el 31 de octubre. A. Linares

La cantante cubana Annia Linares es de las que piensa que ningún aniversario debe pasarse por alto. Por eso no es de extrañar que desde hace meses se dedique en cuerpo y alma a preparar el álbum con el que celebrará medio de siglo de carrera artística.

El disco, producido por Willy Vega, verá la luz durante un concierto el sábado 31 de octubre en Alfaro‘s, el popular centro nocturno de la Calle Ocho.

“A mí la vida me ha enseñado que en esta carrera uno debe estar preparado para ganar y perder. Sin embargo, debo reconocer que, en mi caso, todo ha sido ganancia porque a lo largo de 50 años he vivido momentos inolvidables, he conocido personas maravillosas y, sobre todo, he contado con el cariño, el respeto y el aplauso de mi público”, expresó la cantante desde su casa de Homestead, tras confesar que jamás imaginó que un aniversario tan importante lo pasaría en medio de una pandemia.

Al referirse al disco, aún sin título definitivo, la intérprete anticipó que contiene temas de Armando Manzanero, Anabel Blanco y Alberto Vera, uno de sus compositores favoritos, entre otros.

“Me siento muy contenta con el resultado, aunque debo admitir que la tarea no fue fácil ya que, aparte de escoger los temas nuevos que se adapten a mi estilo, quisimos añadir una muestra de aquellos que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria, que es muy larga”, agregó. Parte de la selección del disco la cantará en el concierto del día 31 donde no faltarán La bailarina española, Y tantas cosas, Heridas y A mi manera, sus caballos de batalla.

Annia señaló que para incluir una canción a su repertorio tiene que sentirla como suya y creerse la historia que cuenta como si le hubiera ocurrido a ella “pues no se trata de repetir te quiero, mi amor”.

Sobre su capacidad de entrega a la interpretación, dijo que la heredó de sus padres, los actores Rafael Linares y Lidia Sanfiel.

“El hecho de ser hija de actores me favoreció muchísimo porque tuve la experiencia de verlos trabajar muy duro y entender todas las reglas del juego”, afirmó. “Además de contar con su apoyo cada vez que flaqueaba, me crearon el compromiso de ser mejor cada día”.

Cuando repasa su vida artística, la cantante se remonta a sus comienzos en la Escuela de Formación de Actores del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y su debut simultáneo, como cantante y actriz, en los espacios Juntos por los 10 millones y Teatro ICRT, respectivamente.

Al referirse a los momentos que marcaron un antes y un después en su trabajo destacó el estreno de Un segundo lugar, de Pedro Pablo, que la convirtió en una de las cantantes más famosas de la Isla, y su participación como actriz en Deseo bajo los olmos, la tragedia de Eugene O’Neill, donde asumió el difícil personaje de Abbie Putnam en un montaje del Teatro Nacional de Cuba.

Otro momento que rescata se produjo en el Mambo Club de Miami, donde, recién llegada al exilio, en 1992, recibió la visita de Olga Guillot, quien no tuvo reparos en subir al escenario y cantar con ella Me contaron de ti.

“Ella fue uno de mis modelos a seguir”, apuntó Linares, que sigue poniéndose nerviosa antes de salir a escena como si fuera una principiante.

La artista está más ocupada que nunca. En lo que llega el día del concierto, sigue impartiendo clases de interpretación a niños con condiciones especiales en D’ L Art Music Academy, un centro fundado por ella con su hijo, Dyron Orta, su director musical.

“Jamás he contemplado el retiro. Pienso morirme sobre el escenario”, vaticinó.

¿A qué atribuye que sus seguidores sean tan fieles?

“Debe ser a que soy real y a que no tengo doble cara”, afirmó. “Y es que al público no lo puedes engañar. Sabe que cuando me entrego es de verdad”.