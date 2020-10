Celebridades de Miami opinan sobre el futuro de Estados Unidos tras las elecciones

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina un grupo de celebridades y artistas hispanos residentes en Miami expresaron sus opiniones, y sin dejar de soñar respondieron a estas dos preguntas:

¿Cómo imagina el futuro político de Estados Unidos después de las elecciones del 3 de noviembre, luego de que este año el país ha sido golpeado tan duro por la pandemia y la crisis económica?

¿Cómo le gustaría que el próximo presidente manejara la relación política del país con los regímenes de Cuba y Venezuela?

Emilio Estefan (productor musical y empresario)

“Me gustaría que el próximo presidente, independientemente del partido al que pertenezca, tenga una mayor comunicación con el pueblo como una manera de levantar el espíritu de este gran país y para que siga siendo el modelo que siempre fue. Que los negocios que están en el extranjero regresen cuanto antes. En cuanto a cómo se debe manejar el tema de Cuba y Venezuela, pienso que se deberían aumentar las sanciones hasta que se produzcan verdaderos cambios en esos países, se puedan celebrar elecciones libres y se respeten los derechos humanos. La gente sabe muy bien que, tanto Gloria como yo, detestamos todo lo que huela a comunismo”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Raúl de Molina Cortesía

Raúl de Molina (presentador de televisión)

“Estoy preocupado porque pienso que gane quien gane los problemas van a seguir y espero que todo esto no desemboque en una guerra civil. Las demostraciones que han ocurrido en Portland y otras ciudades son para preocuparse. Sin embargo, tengo la esperanza de que cuando salga electo el nuevo presidente todo volverá a la normalidad. El tema de las relaciones con Cuba seguirá siendo una cuenta pendiente para el nuevo gobierno porque hasta ahora nadie ha hecho nada. Por otra parte, quisiera en los próximos cuatro años se produjera una reforma migratoria para que tantos latinos que viven en este país puedan hacerse ciudadanos.

Julián Gil Cortesía

Julian Gil (actor y empresario)

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Venimos sufriendo uno de los años más complicados de nuestra historia. Como ciudadano americano que soy, lo que más deseo es que salga electo un presidente que nos respete a los latinos como fuerza laboral y reconozca la importancia que tenemos en el desarrollo económico de este país. Necesitamos un presidente que abogue por la igualdad. Pienso que Biden es el político perfecto para ocupar el puesto más importante de la Casa Blanca”.

Adriana Barraza Cortesía

Adriana Barraza (actriz)

“Aunque parezca una utopía quisiera que hubiera más respeto para todos los inmigrantes que han construido esta gran nación desde que se fundó, algo que penosamente no se está haciendo. También me gustaría que los políticos trabajaran en función de la preservación del medio ambiente, ya que sabemos que el gobierno de Estados Unidos cuenta con recursos suficientes para hacerlo”.

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez. Archivo Miami

Amaury Gutiérrez (cantautor)

“Quisiera que Estados Unidos siga siendo el país maravilloso que ha sido desde su fundación. Y que continúe siendo el lugar que ha recibido a millones de inmigrantes con los brazos abiertos. En lo que respecta a la relación del próximo gobierno con los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pienso que debería reforzarse la política de mano dura pues los comunistas no entienden por las buenas, tal como lo demostró Barack Obama cuando fue presidente. ¡Dios bendiga a América!”.

Marisela Verena Roberto Koltun el Nuevo Herald

Marisela Verena (cantautora)

“Espero que el futuro de este país sea luminoso, tal como siempre aspiramos. Después de un año tan difícil nos merecemos que se amplíe el horizonte. Me gustaría pensar que el próximo gobierno se comprometerá a actuar a favor de la evolución de nuestra sociedad ya que hace falta recuperarnos de esta debacle económica y cultural de una vez. En cuanto al manejo del tema de Cuba y Venezuela, soy de las que pienso que el próximo presidente no debería apoyar a esos regímenes. Sería algo completamente inmoral”.

Elba Escobar Cortesía

Elba Escobar (actriz)

“Es muy difícil predecir qué pasará en el futuro de un país tan complejo como Estados Unidos. No hay que olvidar que aquí confluyen múltiples culturas con sus creencias y sus convicciones políticas. Por eso me gustaría que el nuevo presidente trabajara para recuperar la esperanza del pueblo norteamericano y en la fortaleza de su sistema. En cuanto a la relación con Venezuela, quisiera que el nuevo gobierno siguiera apoyando a los venezolanos que merecen un país que no esté gobernado por delincuentes, como lamentablemente ocurre ahora”.

Carlos Oliva PEDRO PORTAL pportal@elnuevoherald.com

Carlos Oliva (cantante)

“Confío en que la elección del próximo presidente será justa y que el nuevo gobierno contribuirá al éxito de esta nación. Lo ideal sería que no hubiera divisiones como ha estado ocurriendo en todos estos meses, y que las personas, independientemente de los partidos a que pertenezcan, lleguen a un entendimiento. Por otro lado, la situación de Cuba y Venezuela se agrava día tras día, y haría falta que el próximo gobierno de Estados Unidos siga poniendo de su parte para que llegue a su fin”.

Los 3 de La Habana Cortesía

Los 3 de La Habana (conjunto musical)

“Si saliera electo Joe Biden, aunque no estemos de acuerdo con su agenda, asumiríamos sus políticas como cualquier ciudadano que entiende lo que es vivir en democracia. Si Donald Trump ganara la presidencia, tendríamos un mejor futuro para nuestras familias. Con respecto a la situación de Cuba y Venezuela, que se empeora cada vez más, pensamos que un nuevo gobierno con Trump podría hacer los cambios necesarios para acabar con el comunismo de una vez.