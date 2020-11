‘Fumando espero, el penúltimo cuplé’, nostalgia del pasado en un espectáculo musical

Con la certeza de que la música buena nunca muere, la actriz, dramaturga y directora Eugenia Sancho, regresa a la escena con Fumando espero, el penúltimo cuplé, un musical de su autoría que se transmitirá en línea el domingo 15 de noviembre a partir de las 4 p.m.

En la trama, tres completistas explican el origen de los cuplés más famosos mientras los entonan a ritmo de chotis, tango, habanera y pasodoble.

“La idea surgió desde que estrené una versión corta de Fumando espero, en Microteatro, que me enfrentó por primera vez al género. Como gustó tanto, no dudé en seguir desarrollándola hasta convertirla en un espectáculo de gran formato”, explicó Sancho, quien integra el elenco con Noris Joffre y Letty Carmona.

Durante la entrevista con el Nuevo Herald, la artista recordó que aquella temporada la llevó a continuar investigando en los orígenes del género y en el papel de sus intérpretes más conocidas.

Con respecto al título, dijo que es un tributo a la película homónima de Sarita Montiel, pero en su obra se llama “el penúltimo” con la ilusión de que el género se siga cultivando.

“El rol de la cupletista es clave en su evolución porque fueron mujeres transgresoras para su época. De hecho, muchas se abrieron paso en el mundo empresarial, como La Chelito, una cubana de Placetas que hasta llegó a ser propietaria de un teatro. En el caso de Raquel Meller, otra cantante que brilló en los primeros años del siglo XX, logró trascender más allá de las fronteras de España”, agregó Sancho, que atribuye la aceptación del cuplé, hasta nuestros días, a su esencia romántica y a la carga nostálgica que conlleva.

Entre las temas que se escucharán sobresalen Fumando espero, La regadera, La violetera, El ven y ven, ¡Ay! Cipriano, El relicario, Compuesta y sin novio, La pulga sabia, La vaselina y Los amores de Ana.

Eugenia Sancho, Letty Carmona y Noris Joffre en una escena de ‘Fumando espero, el penúltimo cuplé’. Cortesía Martí Productions

Los arreglos musicales y el acompañamiento estarán a cargo de Julio Montalvo y la pianista Evita Garrucho, respectivamente.

Al referirse al elenco, la directora dijo que buscaba actrices que interpretaran las diferentes personalidades que distinguían a las cupletistas de antaño, tales como “la artista elegante”, “la cómica” y “la sensual”. De ahí que escogiera a Noris Joffre y a Letty Carmona por su versatilidad.

“Los ensayos fueron un desafío, porque se enfrentaban a un género desconocido para ellas. Por fortuna, lograron dominarlo a fuerza de talento y experiencia”, recordó.

Sancho señaló que para la puesta en escena se propuso recrear un café teatro al mejor estilo de los de principios de los años 1900. Para ello contó con la colaboración de Alejandro Galindo en la escenografía y el vestuario, y con la de Julio Rodríguez, de My Florida Films, quien asumió el diseño de luces y la fotografía del espectáculo.

“El mayor reto de este montaje ha sido reinventarlo virtualmente después que lo teníamos concebido para presentarlo en un teatro en vivo”, dijo la cantante y productora Tania Martí, directora Martí Productions, tras recordar que desde que leyó por primera vez el libreto, no descansó hasta verlo sobre escenario. “Debo confesar que el título me cautivó desde el primer momento porque le hace honor al cuplé, un género que viene conquistando a todos los públicos desde hace más de 100 años, gracias a Sarita Montiel, Olga Ramos y otras intérpretes de primera línea que lo hicieron suyo. En cuanto a la historia que narra, me pareció novedosa la manera en que Eugenia logra revivir la nostalgia de un tiempo que quedó atrás”.

La productora destacó que su aventura cupletera no hubiera sido posible sin la colaboración del Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, la organización ArtesMiami, que preside Aida Levitán, y de Eriberto Jiménez, director del Miami Hispanic Cultural Arts Center, donde se llevará a cabo la función.

Fumando espero, el penúltimo cuplé llegará al público a través de la plataforma www.caroentertainment.com tras un pago de $15.

“Nadie imagina lo difícil que es hacer teatro en los tiempos que corren. Por eso recurrimos a esta representación online, como una manera de mantener activas nuestras carreras. Esperamos que el público nos apoye en esta cruzada”, concluyó Sancho.