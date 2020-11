Gilberto Santa Rosa anticipa la Navidad con concierto en línea

Gilberto Santa Rosa no puede esperar ni un minuto más para que se descorra el telón del concierto en línea que ofrecerá el sábado 28 de noviembre a las 7 p.m.

El espectáculo gratuito se transmitirá desde la Hacienda Campo Rico, en Carolina, Puerto Rico, a través de www.gilbertosantarosa.com.

“De Navidad con Gilberto surgió después de hacer un concierto virtual en el verano. Y como tuvo tan buena acogida, mis hijos me animaron para que repitiera la experiencia con uno navideño”, expresó Santa Rosa a el Nuevo Herald desde su casa en la Isla del Encanto. “La idea me entusiasmó muchísimo porque a mí me gusta Navidad. Como este año ha venido tan difícil pensé que era un buen momento para animar un poco a la gente con temas que recuerdan con cariño”.

El cantante comentó que su primera experiencia online representó su reaparición después de varios meses de encierro. Y que toda la energía que le faltó del público tuvo que suplirla con la suya y la de su compañeros.

“Fue muy momento especial porque tenía la energía de mis músicos y los técnicos, que estaban ansiosos como yo por volver a trabajar, como ahora, que no sabemos cuándo se repetirá la ocasión”, evocó”.

Sobre el programa, El Caballero de Salsa anunció que incluirá Me gustan las navidades, Amarga Navidad, La fiesta de los feos, un tema muy divertido que la gente lo adoptó como si fuera navideño, y, entre otros, La Navidad más larga, que alude a las interminables navidades puertorriqueñas, que se extienden hasta febrero.

“El concierto está concebido para que cada familia arme la fiesta en su casa”, señaló San Rosa, tras anticipar que la orquesta de 14 músicos estará dirigida por el trombonista Georgie Torres, con quien lleva más de tres décadas colaborando gracias al respeto mutuo y la facilidad para entender sus respectivos roles.

En cuanto a los invitados, dijo que contarán con la participación del merenguero Oscarito Serrano, un ex integrante de Grupo Manía, “muy simpático”, que adonde quiera que llega contagia a todos con su buena vibra”; y a la cuatrista Fabiola Muñoz, una joven de 17 años que promete imprimir un sabor especial al espectáculo.

“A pesar de todo, para mí esta sigue siendo la época más linda del año, porque la gente toma otra actitud”, dijo en tono reflexivo. “En mi caso, es una celebración llena de nostalgia desde que falleció mi madre, que al igual que mi padre, que aún vive, hizo todo lo posible para que no me faltara nada”.

Gilberto guarda unas memorias muy especiales de la Navidad de 1973, cuando, con 11 años, tocaba en una banda del barrio con cualquier objeto parecido a un instrumento de percusión.

“Recuerdo que le pedí a Los Reyes Magos dos tumbadoras, un disco de Eddie Palmieri y otro de Ray Barreto, ¡y me complacieron! Tenía claro que lo mío era la música”, evocó.

Tras aprender los ritmos latinoamericanos en una tuna de la escuela, el cantante integró varios grupos hasta convertirse en una de las figuras más representativas de la salsa de su país.

Al referirse a cómo ha sobrellevado el confinamiento, dijo que al principio lo tomó como un descanso. Pero después comenzó a extrañar el contacto con el público.

Con respecto al golpe económico que representa, confesó que gracias a los ingresos que ha recibido de algunos comerciales y de las regalías de sus canciones, ha podido sobrevivir.

No obstante, el cantante admite que le sobran motivos para ser feliz. Uno de ellos es el nacimiento de Olivia, su tercera nieta, fruto de Javier, uno de sus cuatro hijos, que nació en marzo.

“Antes de ser abuelo escuchaba muchos cuentos que no creía. Sin embargo, cuando me tocó comprobé que la dinámica es diferente de cuando eres padre”, expresó satisfecho.

Con respecto a los planes, el artista anunció que prepara un álbum con temas nuevos y versiones en solitario de Loco loco y Enamórate bailando, que grabó con Gente de Zona y el Septeto Acarey, respectivamente.

“Me encantaría regresar al teatro, pero requiere demasiado tiempo. Lo último que hice fue Atrácame más, con Alexis Valdés, que fue una experiencia de la que aprendí muchísimo”.

¿Siente que ha cambiado en este año tan convulso?

“Ahora tomo las cosas con más calma. Nada me aturde. Solo quisiera no perder esta tranquilidad para esperar a que todo se normalice”, concluyó.