Video muestra el cuerpo de Jennifer López en el esplendor de sus 51 años

Men Who Dance (MWD) es un espectáculo de danza con un elenco impresionante de “hombres que bailan” (su título traducido al español) que está programado para una sola función, el sábado 28 de noviembre, en el Amaturo Theatre del Broward Center for the Performing Arts (BCPA).

MWD es presentado por Rafael “Rafi” Maldonado-López, director ejecutivo del Inter-American Choreographic Institute (ICI) y una figura muy conocida y apreciada en el ambiente artístico del sur de la Florida gracias a una exitosa trayectoria de más de treinta años como intérprete, maestro, director y administrador.