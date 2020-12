Le Club reabre sus puertas con un tributo a la noche parisina

Inspirado en el famosísimo Moulin Rouge el espectáculo Oh-lala! llega para presentarse en Le Club a partir de este fin de semana bajo la dirección de la coreógrafa venezolana Anita Vivas.

La minitemporada se extenderá desde el 4 hasta el 19 de diciembre los viernes y sábados a las 7:30 p.m. y 9:30 p.m.

“La idea surgió a partir de mi encuentro con las productoras Coco Mata, Taibana Ospino y Paulette Padrón, quienes me manifestaron su deseo de reabrir Le Club con un espectáculo temático que recreara algún sitio emblemático del mundo del entretenimiento europeo como el Mouline Rouge de París”, explicó Vivas a el Nuevo Herald. “Sobra decir que el proyecto me entusiasmó muchísimo desde el primer momento porque no siempre se da la oportunidad de fundir en un mismo montaje la sensualidad y la elegancia de los cabarés parisino, dos elementos que se han quedado impregnados en la memoria de quienes los han visitado alguna vez”.

A lo largo de 40 minutos, el elenco integrado por los bailarines Richelle Lehrer, Valerie Rosetti, Nina Velázquez, Fabiola Rivero, Frank Benavente, Ronald Liendo y el polifacético músico y cantante Víctor Hugo Amaya transportarán al público al mítico centro nocturno a través de melodías tan conocidas como Lady Marmalade, Sparkling Diamonds, El ritmo de la noche, Your Song y el indispensable Can-Can.

El musical ‘Oh-lala’ rinde tributo a la noche parisina. Cortesía 305PR

“El show es la sobremesa perfecta después de disfrutar una cena exquisita acompañada de un buen vino”, agregó la artista, tras celebrar el aporte de la escenógrafa y ambientadora Dilia Meleán.

En cuanto a los retos que ha tenido que enfrentar para llevar adelante su propuesta, la directora explicó que resulta muy difícil crear un montaje que transmita emociones sin incumplir el protocolo establecido por las autoridades sanitarias. Sin embargo, gracias al profesionalismo del elenco, ha logrado sus propósitos.

“Aparte del talento, mis artistas tienen un gran sentido de la disciplina, un factor muy importante para obtener el éxito”, destacó. “En nuestro caso, tuvimos que enviarles un video con las coreografías y así poder evitar lo más posible el contacto físico”.

Como otra medida preventiva la directora incorporó los tapabocas al vestuario que diseñó junto con Meleán.

Oh-lala marca el debut en Miami de Anita Vivas, formada en el Broadway Dance Center, de Nueva York y en varias academias venezolanas.

La trayectoria profesional de la coreógrafa incluye trabajos en la desaparecida Radio Caracas Televisión, donde, durante más de 15 años, tuvo bajo su mando las producciones de Luis Miguel, Miguel Bosé y Rocío Dúrcal, entre otras estrellas que visitaron Venezuela.

Anita Vivas, directora y coreógrafa de ‘Oh-lala’. María Luisa Calderón Cortesía 305PR

Como docente, mantiene una academia con su nombre en sus país. Y desde que se estableció en Miami, hace cuatro años, imparte clases a actores en el Adriana Barraza Acting Studio.

“Lo más difícil de un espectáculo es lograr que todos sus miembros se pongan en la misma sintonía, se olviden de los egos y disfruten ese momento único que brinda el escenario”, dijo al despedirse.