David Comedia, con imitaciones de famosos y melodías de Venezuela

Las dificultades para adaptarse a la vida en Estados Unidos, los inconvenientes de ser padre de familia cuando se vive del humor y la relación con su pareja conforman algunos temas de Se tenía que decir, espectáculo humorístico escrito, dirigido y protagonizado por el artista venezolano David Comedia que subirá al escenario del Teatro Trail el sábado 26 de diciembre a las 8 p.m.

A lo largo de la trama, el humorista también imitará personajes tan conocidos como el animador Mario Kreutzberger, Don Francisco, “el zar de la belleza” Osmel Souza y el periodista Fernando del Rincón.

A la lista se suman el gobernante Nicolás Maduro y el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

“El show es un pretexto para dar un salto al pasado y recordar lo que fue Venezuela hace más de 20 años. A través de canciones, comerciales de televisión y remembranzas, emprendemos un viaje muy divertido y lleno de nostalgia que por momentos le sacará una lágrima a más de un espectador”, expresó David González, que cambió su apellido por el de Comedia a petición del dueño del local donde debutó hace una década en Puerto La Cruz, su pueblo natal.

En Se tiene que decir, tendrá como invitados al compositor y cantante José Vicentt y al actor y animador Rodolfo Gómez-Leal, quienes repasarán melodías de antaño e imitarán los acentos de aquellos inmigrantes que se establecieron en Venezuela durante las décadas de 1970 y 1980.

“Fue la época en que en mi país se produjo una oleada de inmigrantes que atraídos por la bonanza económica impactaron en todos los órdenes de la vida. Y como sentí que estaba en deuda con ellos, escribí una rutina para homenajearlos”, afirmó.

En ‘Se tenía que decir’ David Comedia combina las imitaciones con melodías del pasado. Cortesía D. Comedia

Durante la entrevista con el Nuevo Herald, el comediante señaló que aunque sus espectáculos abordan la realidad venezolana, están diseñados para cualquier tipo de audiencia. Por esa razón siempre trata de incluir la mayor variedad posible de personajes reconocidos por el público ya sean sus paisanos o no.

“Miami es una una ciudad multicultural y aunque mis shows tienen sabor venezolano, nunca pierdo de vista que aquí habitan latinos de muchísimas procedencias”, dijo.

En cuanto los retos que enfrenta para llevar sus propuestas a escena, el artista confesó que el hecho de hacer reír siempre resulta un desafío impredecible. Sobre todo en esta época, en que la pandemia azota indiscriminadamente y tiene a las personas con la sensibilidad a flor de piel.

Antes de dedicarse al humor, el artista se ganaba la vida como ejecutivo de ventas para varias compañías en su país. Pero como sus amigos se divertían con sus imitaciones, decidió probar suerte en aquel local de su terruño. Con el tiempo fue contratado por Venevisión, donde alcanzó popularidad en los programas Qué locura y El show del vacilón.

“Por razones obvias, allí no podía hacer humor político. Pero cuando me mudé a Miami, hace seis años, pude hacerlo sin censura y complacer al público hasta la saciedad”, recordó David, que agradece a su colega George Harris su primera oportunidad en el Sur de la Florida.

“La clave de mi éxito radica en no imitar a cantantes sino a celebridades que no se dedican a la música. Hay que ver cómo se divierte el público cuando los pongo en situaciones absurdas”, dijo el artista, que próximamente se sumará al elenco de Dream of Us, “una película de Hollywood” que lo tiene muy entusiasmado.