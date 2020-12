Juanes despide el 2020 junto a un desfile de estrellas

Juanes, Patti LaBelle, la soprano Renée Fleming y el violonchelista Yo-Yo-Ma forman parte del desfile de estrellas que este jueves 31 de diciembre dirán adiós al 2020 en un concierto que rendirá tributo al pueblo norteamericano.

El evento, titulado United in Song: Celebrating the Resilience of America (Unidos en la canción: celebrando la resiliencia de Estados Unidos) se transmitirá por PBS y PBS.org a las 8 p.m. y a las 9:30 p.m..

Contará además con las actuaciones de la mezzosoprano nominada al Grammy Jamie Barton; el violinista Joshua Bell; la mezzosoprano Denyce Graves; el varias veces nominado al Grammy y al Tony Josh Groban; la soprano Soloman Howard; la leyenda de Broadway Morgan James; la multipremiada ganadora del Tony Audra McDonald; el dos veces ganador del Tony Brian Stokes Mitchell; la actriz, dramaturga y pedagoga Anna Deavere Smith y el pianista Jean-Yves Thibaudet.

Entre otras novedades se anuncia la presentación de la American Pops Orchestra, bajo la dirección de Luke Frazier.

Desde su fundación en el 2015, el conjunto se ha destacado por preservar y divulgar los grandes éxitos del cancionero popular estadounidense mediante interpretaciones en vivo y virtuales, e iniciativas encaminadas a la educación.

El espectáculo también incluye la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, en cuya trayectoria de casi 90 años sobresalen presentaciones en iglesias, centros comunitarios y la creación de Notes of Honor, un programa que ofrece funciones, sin costo alguno, para miembros activos de las fuerzas armadas y sus familias, y retirados.

El conjunto suele colaborar con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla en inglés) y sus organizaciones afiliadas.

A su lista de méritos se suma la implementación del programa de becas para jóvenes y talleres de verano gratuitos.

United in Song: Celebrating the Resilience of America se grabó frente a una pequeña audiencia bajo estrictas medidas sanitarias entre Mount Vernon, antigua residencia de George Washington, y el Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy, ubicado en Washington D.C.

Entre canción y canción David M. Rubenstein, filántropo y presentador de The David Rubenstein Show (Bloomberg) entrevistó a los artistas participantes.

“La música es un lenguaje universal que tiene el poder de unirnos. Y llegar al 2021 con melodías interpretadas por artistas de clase mundial nos da la oportunidad de celebrar lo que nos hace estadounidenses”, expresó Rubenstein, coproductor ejecutivo del programa, tras afirmar que cuando George Washington concluyó su presidencia y regresó a Mount Vernon, pidió que los norteamericanos encontraran lo que tienen en común en lugar de lo que los diferencia. “Este consejo es tan relevante hoy como lo fue hace más de 200 años. Lamento que él no esté aquí para recibir a estos artistas extraordinarios, aunque no dudo que estará escuchándolos desde arriba”.