Marlem Marlem, ‘cuando no se tiene el respaldo de las emisoras locales, es preferible recurrir a viejos éxitos’

Tras casi un año alejada de los escenarios, la actriz y cantante cubana Marelem Marlem se reencontrará con su público de la Pequeña Habana el sábado 19 enero, a las 9 p.m., en el centro nocturno Alfaro’s de la Calle Ocho.

“Será un concierto para celebrar la vida, darle la bienvenida por todo lo alto al año que comienza y agradecerle a Dios por lo que nos da. No tengo dudas de que será una noche cargada de energía positiva”, expresó la intérprete a el Nuevo Herald, tras anunciar que, tal como acostumbra, incluirá sus versiones de los éxitos de Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Alejandra Guzmán y un sinnúmero de estrellas de la música popular que han marcado una pauta en los últimos 50 años.

En un momento de la noche dedicará un espacio a la recién fallecida Farah María, una de las divas de su país que admiró desde que era muy pequeña.

“Siempre la adoré por su presencia escénica, su carisma y su buen gusto a la hora de escoger el repertorio. Por eso me pareció justo hacerle un pequeño tributo en esta ocasión”, afirmó Marlem Marlem, quien además cantará temas de su esposo, Jesús Rafael, que asumirá la dirección del espectáculo y compartirá la producción con Mónica Quiroga.

Entre otros estrenos en su voz anticipó El yerberito moderno, Veneración, Tómame o déjame y Qué sabe nadie, popularizadas por Celia Cruz, Celina y Reutilio, el grupo Mocedades y Raphael, respectivamente.

Marlem Marlem y Bárbaro de Jesús en ‘Un balsero en París’ uno de sus éxitos en el Teatro de Bellas Artes. Cortesía J. Rafael.

“Muchas personas me preguntan por qué recurro tanto al repertorio de otros cantantes y no promuevo más mis propios números. Pero yo les respondo que siempre es bueno ir al seguro. Cuando no se tiene el respaldo de las emisoras locales, es preferible recurrir a viejos éxitos y no apostar por lo nuevo, que siempre es un riesgo”, reconoció.

El acompañamiento correrá por cuenta de Daniela Sax (saxo), Llilian Valido (piano), José Ortega (guitarra), el actor Bárbaro de Jesús (batería) y el bajista y director musical Luis Bass, que asumió las instrumentaciones.

La parte humorística estará a cargo de El Chory, “un artista probado en la escena cuyos chistes nos hacen mucha falta en estos tiempos de crisis”.

Marlem Marlem no ha perdido el tiempo durante el confinamiento. Junto a su esposo, y al maestro Jorge Arronte, se ha dedicado a componer y grabar nuevos temas “mientras las aguas tomen su nivel”. Sin contar los videos que han realizado para incluir en el concierto del sábado.

La artista, con más de tres décadas de trayectoria en las tablas, viene haciendo reír al público desde hace años en el Teatro de Bellas Artes como parte del elenco de La tía de Hialeah, La vampiresa de la Calle 8, Mi hijo sí es lo que parece, Un millón por la rosa de mi esposa y la saga de Un balsero en París, entre otras producciones que remedan el teatro bufo cubano.

“Si estas obras han permanecido en la preferencia de la audiencia a través del tiempo, obedece a que cuentan historias divertidas con un lenguaje dirigido a toda la familia, y sin concesiones al mal gusto, algo que la gente sabe apreciar”, señaló la comediante, que en el 2017 recibió Las Llaves de la Ciudad de Miami.

“Nacida en Perico, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Matanzas, Marlem García Hernández dio sus primeros pasos artísticos siendo muy niña en los actos que organizaba la logia de la Orden Caballeros de la Luz, donde pertenecía su padre, y en los festivales de aficionados de su terruño.

Marlem Marlem (segunda desde la izq.) junto al elenco de ‘La vampiresa de la Calle 8’: Maylé Cuadra, Lázaro Rodríguez, Glenda Sarmiento, Carlos Orihuela, El Chory y Bárbaro de Jesús. Giorgio Viera Especial para el Nuevo Herald

Pero el despegue profesional se produjo en Miami, su ciudad de adopción desde 1984, donde pulió su talento como comediante en los segmentos humorísticos de Sábado Gigante y el espacio Los Metiches.

En su resume también se destaca su papel de madre de Niurka Marcos en la película Mi verdad, dirigida por Juan Osorio, y su participación en las telenovelas Morelia y La mujer de mi vida.

Entre sus producciones discográficas recuerda con cariño a Intensamente, Marlem y Miami, y Levántate, que sonaron en varias emisoras estadounidenses y latinoamericanas hace algunos lustros.

“El impacto de la pandemia no ha detenido nuestros planes. Y mientras esperamos que el Teatro de Bellas Artes pueda abrir sus puertas, ya estamos preparando una selección de sus comedias que presentaremos en el mismo Alfaro’s el día 24, con Bárbaro de Jesús, El Chori, el cantante Rigo Palma y yo. No hay que quedarse de brazos cruzados”, concluyó la artista.